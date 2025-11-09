Διονύσης Σαββόπουλος: Με ιδιόχειρο σημείωμά του θα κυκλοφορήσει ο πρώτος δίσκος μετά το θάνατό του

Την προσεχή Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ του Διονύση Σαββόπουλου, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και τους συνοδοιπόρους του.



Ο τίτλος του άλμπουμ του αξέχαστου «Νιόνιου» είναι «Το Ροκ Του Μέλλοντός Μας» και περιλαμβάνει διασκευές 16 θρυλικών τραγουδιών του.



Ο δίσκος, αυτός ήταν μία πρωτοβουλία της Panik Records, χωρίς οι υπεύθυνοι της δισκογραφικής να γνωρίζουν ότι ο τραγουδοποιός θα φύγει από τη ζωή και την επιμέλεια έχει ο στενός συνεργάτης του Διονύση Σαββόπουλου, Ορέστης Πλακίδης και είναι μία δουλειά που προετοιμαζόταν πολλούς μήνες.



Στο άλμπουμ θα υπάρχει και ένα ιδιόχειρο σημείωμα του Διονύση Σαββόπουλου στο οποίο ευχαριστεί τους καλλιτέχνες.



«Με συγκινεί Ορέστη μου που καταγίνεσαι με τα κομμάτια μου τόσα χρόνια. Πολύ σε ευχαριστώ. Ολόκληρο άλμπουμ έβγαλες με τις μερακλίδικες διασκευές σου. Ευχαριστώ ολοψύχως και τους νέους συναδέλφους που τραγουδάνε τα τραγούδια μου σε αυτό το άλμπουμ με τον τρόπο τους. Τους δίνουν νέο αέρα, έτσι είναι το σωστό. Τέλος, ευχαριστώ, ω, εταιρεία που έδωσες σε αυτή τη δουλειά των παιδιών για να βγει ολοκληρωμένη και φροντισμένη», αναφέρει το χειρόγραφο σημείωμα του αγαπημένου μουσικού που έφυγε από τη ζωή.

Στις διασκευές των κομματιών συμμετέχουν πολλοί δημοφιλείς καλλιτέχνες όπως η Klavdia, ο Μανώλης Φάμελλος, ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης, ενώ δύο από αυτά ερμηνεύει ο ίδιος ο Διονύσης Σαββόπουλος.



«Το Ροκ Του Μέλλοντός Μας» θα κυκλοφορήσει πρώτα σε ψηφιακή μορφή και σύντομα θα είναι επίσης διαθέσιμο σε CD και σε βινύλιο.