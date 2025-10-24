Διονύσης Σαββόπουλος: Το συγκινητικό αφιέρωμα - έκπληξη της μπάντας του δήμου Αθηναίων

Ένα συγκινητικό αφιέρωμα – έκπληξη στον Διονύση Σαββόπουλο έκανε το βράδυ της Παρασκευής (24/10) η μπάντα του δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο της εκδήλωσης στην πλατεία Κοτζιά, για τη ροζ φωταγώγηση του δημαρχείου, για τον μήνα Οκτώβριο που είναι αφιερωμένος στον καρκίνο του μαστού.

Το δημαρχείο και η πλατεία Κοτζιά «ντύθηκε» στα ροζ, σε μια κοινή πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης του δήμου Αθηναίων και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Λίγα λεπτά μετά τις 20:00, με το σύνθημα που έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, το μέγαρο του δήμου Αθηναίων φωταγωγήθηκε με ροζ χρώμα, υπό τους ήχους της μπάντας του δήμου.

Ο δήμαρχος συνεχάρη την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία «για τον σπουδαίο αγώνα που κάνει» και υποστήριξε ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία και πως «η πρόληψη σώζει ζωές».

Από την πλευρά του προέδρου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σημείωσε ότι στην εκδήλωση βρέθηκε «πάρα πολύς κόσμος για να στηρίξει το μήνυμα ότι ο καρκίνος του μαστού και προλαμβάνεται με έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπισή του είναι πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό πρέπει να πάψουμε να τον φοβόμαστε. Ο καρκίνος του μαστού είναι σεβαστός, αλλά δεν είναι πια επάρατος».

Προς έκπληξη πολλών παρευρισκόμενων, η μπάντα του δήμου Αθηναίων προσάρμοσε ειδικά το πρόγραμμά της στον Διονύση Σαββόπουλο, με το κοινό να παρακολουθεί συγκινημένο -και αρκετούς να χορεύουν- αυτή την ειδική «παράσταση».

Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου θα τελεστεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στη Μητρόπολη Αθηνών, στη 1.00 μ.μ. και θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν, η σορός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, το πρωί του Σαββάτου από τις 8.30 π.μ. έως τις 11.30 π.μ.

