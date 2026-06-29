Διονύσης Σχοινάς για Καίτη Γαρμπή: «Δεν με νοιάζει καθόλου αν με πήγε πίσω επαγγελματικά ο γάμος μου»

Σχεδόν τριάντα χρόνια είναι μαζί και ερωτευμένοι, ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή και στην συνέντευξη που έδωσε ο τραγουδιστής στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή «The 2Night Show» αναφέρθηκε στον γιο τους Δημήτρη και τον γάμο του.

«Δεν με νοιάζει καθόλου αν με πήγε πίσω ο γάμος μου επαγγελματικά. Ήταν επιλογή δική μου να γίνει τότε που έπρεπε και να κάτσω στο σπίτι - η Καίτη είναι σε μεγαλύτερο βεληνεκές από μένα και έπρεπε κάποιος να μεγαλώσει το παιδί σωστά και έκατσα και φρόντισα εγώ το παιδί.

Ήταν τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου. Τι να μετανιώσω; Που πήγε πίσω η καριέρα μου και που παντρεύτηκα την Γαρμπή και μου έκανε αυτό το παιδί;» εξήγησε.

Μιλώντας για τον γιο τους Δημήτρη ανέφερε: «Δεν περάσαμε καμία τρελή εφηβεία εμείς με τον Δημήτρη, ήταν όλα λογικά. Ήμασταν από πάνω όσο έπρεπε, με τις ελευθερίες που έπρεπε να έχει. Σίγουρα κάποιες στιγμές ήμουν εκεί χωρίς να το ξέρει για να δω όλη την εικόνα...

Κέρδισε την εμπιστοσύνη από μόνος του... του έχω πει ότι θέλω να βλέπω στο κινητό μου πού είναι. Μικρός δέχτηκε bullying, όχι λόγω των γονιών του, αλλά γιατί φόραγε γυαλιά μυωπίας, όχι επειδή οι γονείς του ήταν επώνυμοι».