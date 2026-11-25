Ο Πατριάρχης Αντιοχείας Ιωάννης Ι΄ διαμήνυσε την άρνησή του να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για τη σύναξη των τεσσάρων αρχαίων Πατριαρχείων στην Κωνσταντινούπολη. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου, ημέρα της Θρονικής Εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου (Αγίου Ανδρέου).

Οι επιστολές πρόσκλησης είχαν αποσταλεί από το Φανάρι τον περασμένο Αύγουστο προς τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η διοργάνωση ενός κοινού συλλείτουργου και η διεξαγωγή συνομιλιών για τις προκλήσεις της εκκοσμίκευσης, αλλά και για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή. ωστόσο, η απουσία του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Αντιοχείας αφαιρεί από τη σύναξη τη δυναμική μιας πλήρους εκπροσώπησης των παλαίφατων θρόνων.

Οι συσχετισμοί και οι πιέσεις γύρω από το κοινό ανακοινωθέν

Ενώ ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄ αναμένεται να παραστεί κανονικά στην Κωνσταντινούπολη, η στάση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου Γ΄ παραμένει ακόμη ρευστή, καθώς δεν έχει ανακοινώσει τις προθέσεις του.

Στο διπλωματικό πεδίο, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο περιεχόμενο του κοινού ανακοινωθέντος που προετοιμάζει η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στο κείμενο αυτό αναμένεται να περιλαμβάνεται ευθεία κριτική κατά της Μόσχας και της λεγόμενης «θεολογίας του πολέμου» που υιοθετεί ο Πατριάρχης Κύριλλος. Η προσπάθεια αυτή διαμορφώνει ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τους Προκαθημένους της Μέσης Ανατολής, καθώς καλούνται να τοποθετηθούν ανοιχτά σε μια διαμάχη που υπερβαίνει τα όρια των τοπικών τους δικαιοδοσιών.

Η σκιά της Μόσχας και το μέλλον των διορθόδοξων σχέσεων

Η άρνηση του Πατριάρχη Αντιοχείας δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Έρχεται ως άμεση συνέχεια της παρουσίας τόσο του ιδίου όσο και του Πατριάρχη Ιεροσολύμων στη Μόσχη μόλις την περασμένη εβδομάδα, όπου συλλειτούργησαν με τον Πατριάρχη Κύριλλο στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 80ά γενέθλιά του.

Η επιλογή του Πατριαρχείου Αντιοχείας να διατηρήσει αποστάσεις από τις πρωτοβουλίες της Κωνσταντινούπολης επιβεβαιώνει τη βαθιά πόλωση που επικρατεί στους κόλπους της Ορθοδοξίας. Το αν η σύναξη της 30ής Νοεμβρίου θα καταλήξει σε ένα ισχυρό κοινό ανακοινωθέν ή αν θα αναδείξει περαιτέρω τα ρήγματα μεταξύ των Προκαθημένων, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την τελική απόφαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.