«Διορθώστε αμέσως»: Αγωνιώδης εντολή του πύργου ελέγχου αποσόβησε σύγκρουση αεροσκαφών στη Ν. Υόρκη

Ένα αεροσκάφος που προσγειωνόταν στο Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα 20 Απριλίου, παρεξέκλινε της πορείας του και βρέθηκε στην πορεία πτήσης ενός τζετ που προσγειωνόταν σε παράλληλο διάδρομο, προκαλώντας την ενεργοποίηση των συναγερμών σύγκρουσης και αναγκάζοντας τους πιλότους να λάβουν μέτρα αποφυγής.

Όπως μετέδωσε το CNN, η πτήση 4464 της Republic Airways, που εκτελούσε πτήση για λογαριασμό της American Airlines, είχε λάβει άδεια προσγείωσης στον διάδρομο 31 αριστερά του JFK, ενώ η πτήση 554 της Jazz Aviation, που εκτελούσε πτήση για λογαριασμό της Air Canada, προσγειωνόταν στον παράλληλο διάδρομο 31 Δεξιά.



«Πετάτε μέσα στην πορεία προσέγγισης του διαδρόμου 31 αριστερά. Διορθώστε αμέσως», προειδοποίησε ο ελεγκτής τους πιλότους της Republic, σύμφωνα με ηχογράφηση που κατέγραψε το ATC.com.



«Jazz 554, ανέβα και διατήρησε τα 3.000 (πόδια)», είπε ένας άλλος ελεγκτής, κατευθύνοντας το αεροπλάνο ώστε να απομακρυνθεί. «Η κίνηση στα αριστερά σας υπερβαίνει τον παράλληλο διάδρομο».

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) αναφέρει ότι οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν ότι το αεροπλάνο της Republic ακύρωσε την προσγείωσή του «αφού έχασε την προβλεπόμενη πορεία προσέγγισης και πέταξε πολύ κοντά στην πτήση 554 της Jazz Aviation».

Οι ενσωματωμένοι συναγερμοί αποφυγής σύγκρουσης ενεργοποιήθηκαν και στα δύο πιλοτήρια και τα αεροσκάφη έκαναν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο πριν προσγειωθούν με ασφάλεια.



Η Republic δήλωσε ότι οι πιλότοι της συμμορφώθηκαν με την ενσωματωμένη προειδοποίηση «και, σύμφωνα με την εκπαίδευση και τις διαδικασίες μας, πραγματοποίησαν επαναπροσέγγιση για να προσγειωθούν χωρίς περαιτέρω απρόοπτα».



Στο σημείο όπου βρέθηκαν πιο κοντά, τα αεροσκάφη απήχαν περίπου μισό μίλι μεταξύ τους και βρίσκονταν σε απόσταση 350 ποδιών το ένα από το άλλο, σύμφωνα με στοιχεία του Flightradar24.