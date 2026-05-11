Διώρυγα Κορίνθου: Απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων λόγω έργων συντήρησης

Από την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, η κατεύθυνση προς Αθήνα στη δίδυμη γέφυρα του Ισθμού θα παραμείνει «κλειστή» για μια συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων: τα φορτηγά μικτού βάρους άνω των 26 τόνων. Η απόφαση της Ολυμπίας Οδού για βαριά συντήρηση φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για θωράκιση των υποδομών μας, αλλά και την κρίσιμη σημασία της συμμόρφωσης των οδηγών.

Η αριθμητική της ασφάλειας και το... βάρος της ευθύνης

Γιατί όμως το όριο τέθηκε ακριβώς στους 26 τόνους; Στη μηχανική των γεφυρών, το φορτίο δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι μια διαρκής πίεση που ασκείται στον «σκελετό» της κατασκευής. Όταν μια γέφυρα μπαίνει σε φάση βαριάς συντήρησης, οι αντοχές της δοκιμάζονται. Η διέλευση ενός οχήματος 40 τόνων σε μια στιγμή που το οδόστρωμα ή οι αρμοί δέχονται παρεμβάσεις, μπορεί να προκαλέσει φθορές που θα απαιτήσουν διπλάσιο χρόνο αποκατάστασης ή, στη χειρότερη περίπτωση, να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών.

Ο χάρτης των ρυθμίσεων

Για το κρίσιμο αυτό τριήμερο, η ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν σταματά, αλλά αλλάζει πορεία. Τα βαρέα οχήματα θα εκτρέπονται από την κεντρική αρτηρία και θα εξυπηρετούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Συγκεκριμένα, η κίνηση θα διεξάγεται μεταξύ:

Του Κόμβου Επιδαύρου (Χ.Θ. 76,4)

Του Κόμβου Λουτρακίου (Χ.Θ. 75,6)

Η απόσταση μπορεί να φαίνεται μικρή, όμως η προσοχή που απαιτείται είναι μέγιστη. Η Παλαιά Εθνική Οδός έχει διαφορετικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά από τον σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, και η παρουσία μεγάλων οχημάτων απαιτεί υπομονή και χαμηλές ταχύτητες.

Η Ολυμπία Οδός, ζητώντας την κατανόηση των οδηγών, υπενθυμίζει ότι η ταλαιπωρία των τριών ημερών είναι η επένδυση για την ασφάλεια των επόμενων δεκαετιών. Η βαριά συντήρηση είναι απαραίτητη για να συνεχίσει η γέφυρα να αποτελεί το ασφαλές «πέρασμα» που όλοι θεωρούμε δεδομένο. Καθώς πλησιάζουμε στην Τετάρτη 13 Μαΐου, το μήνυμα είναι σαφές: Σεβόμαστε τις υποδείξεις, μειώνουμε ταχύτητα και ακολουθούμε τις εναλλακτικές διαδρομές. Η ασφάλεια δεν είναι μόνο ευθύνη των μηχανικών, αλλά και κάθε οδηγού που κρατά το τιμόνι.

Συμβουλές για τους οδηγούς:

Προγραμματίστε τις κινήσεις σας ο ταξίδι σας: Αν οδηγείτε επαγγελματικό όχημα άνω των 26 τόνων, υπολογίστε τον επιπλέον χρόνο που απαιτεί η παράκαμψη από την Παλαιά Εθνική Οδό.

Μείνετε ενημερωμένοι: Παρακολουθήστε τις ανακοινώσεις στις ηλεκτρονικές πινακίδες (VMS) του αυτοκινητόδρομου.

Δείξτε εμπιστοσύνη: Οι υποδείξεις της Τροχαίας αποσκοπούν στην αποφυγή του κυκλοφοριακού χάους.