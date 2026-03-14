Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 23χρονο για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών ο 23χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία ενός 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, σε βάρος του 23χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Στο μικροσκόπιο και άλλα πρόσωπα

Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση και υπό το πρίσμα οπαδικής βίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία και σε βάρος δύο ακόμη ατόμων από την παρέα του 20χρονου θύματος.

Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με βάση τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Ο ισχυρισμός του 23χρονου

Ο 23χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων και, όπως ισχυρίζεται, μαχαίρωσε τον 20χρονο ενώ βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας.

Από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, ο δικηγόρος της οικογένειας, Θεόφιλος Σπυράτος, ανέφερε σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια ότι ο κατηγορούμενος επιχείρησε εξαρχής να προβάλει ισχυρισμούς περί άμυνας.

«Ο κατηγορούμενος επιχείρησε από την πρώτη στιγμή, θα έλεγα με ιδιαίτερη σπουδή, να προβάλει υπερασπιστικούς ισχυρισμούς περί άμυνας. Σε αυτή τη φάση, το καλύτερο που θα είχε να κάνει θα ήταν να σιωπήσει και να σεβαστεί τη μνήμη του θύματος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος του 20χρονου επήλθε από ακατάσχετη αιμορραγία, έπειτα από τραύμα στην καρδιά που προκλήθηκε από μαχαίρι.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός έχασε περισσότερα από δύο λίτρα αίματος, ενώ το θανατηφόρο πλήγμα εντοπίστηκε στην περιοχή της καρδιάς.

Η τεχνική σύμβουλος της οικογένειας του θύματος, η αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ελένη Ζαγγελίδου, ανέφερε ότι ο θάνατος προήλθε από ρήξη του τοιχώματος της καρδιάς που προκλήθηκε από νύσσον και τέμνον όργανο.

«Το παιδί κατέληξε μετά από μαζική απώλεια αίματος. Η αιτία ήταν ρήξη του τοιχώματος της καρδιάς από αιχμηρό αντικείμενο, όπως ένα μαχαίρι. Αυτό ήταν το καίριο χτύπημα», εξήγησε.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, ο 20χρονος έφερε και δεύτερο τραύμα στη δεξιά μασχαλιαία περιοχή.

Τραύματα και στον 23χρονο

Σε ιατροδικαστική εξέταση υποβλήθηκε και ο 23χρονος κατηγορούμενος, μετά τους ισχυρισμούς του ότι δέχθηκε επίθεση.



Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι φέρει ράμματα στο κεφάλι από θλαστικά τραύματα, ενώ εντοπίστηκαν επίσης κακώσεις στο πρόσωπο και πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα.



Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το φονικό επεισόδιο που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την οπαδική βία στη Θεσσαλονίκη.