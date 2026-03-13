Δίωξη για κατασκοπεία στον 58χρονο Πολωνό στη Σούδα: «Έστελνα τις φωτό στην αδερφή μου»

Ποινική δίωξη για κατασκοπεία ασκήθηκε στον 58χρονο Πολωνό, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (12/3) στη Σούδα να φωτογραφίζει πολεμικά πλοία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, ο φερόμενος δράστης συνελήφθη στην περιοχή Μαράθι, ενώ διέμενε σε λευκό τροχόσπιτο. Στο κινητό του φέρονται να βρέθηκαν βίντεο και φωτογραφίες που απεικονίζουν πολεμικά πλοία να μπαίνουν και να βγαίνουν στον ναύσταθμο της Σούδας.

Ο 58χρονος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, ο οποίος του άσκησε δίωξη, ενώ ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα 16 Μαρτίου.

«Ο άνδρας της αδελφής μου ενδιαφέρεται για πλοία»

Ο 58χρονος αρνείται την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι ήρθε στην Ελλάδα μόνο για τουρισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο ΣΚΑΪ, ο άνδρας βρισκόταν τουλάχιστον 4 μήνες στην περιοχή, με τους κατοίκους να τον βλέπουν να κυκλοφορεί με πατίνι και να πηγαίνει σε σημεία που έχει οπτική επαφή με τα αγκυροβόλια στον κόλπο της Σούδας.

Παράλληλα, φωτογράφιζε τα πολεμικά πλοία ενώ φαίνεται πως έδειχνε και κάποιες φωτογραφίες σε κατοίκους.

Ο 58χρονος Πολωνός φέρεται να είναι συνταξιούχος στρατιωτικός. Τις κινήσεις του εντόπισαν υπάλληλοι της βάσης της Σούδας, ενημερώνοντας τόσο την αστυνομία όσο και την ασφάλεια του κεντρικού λιμεναρχείου Χανίων.

Στο λευκό τροχόσπιτο βρέθηκαν επίσης tablet και λάπτοπ που θα σταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο δράστης φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι έβγαζε τις φωτογραφίες με πολεμικά πλοία, για να τις στέλνει στην αδερφή του στην Πολωνία, επειδή ο σύζυγός της είναι στρατιωτικός και ενδιαφέρεται για τις κινήσεις των πλοίων.

Δεύτερο «κρούσμα» κατασκοπείας τον ίδιο μήνα

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η δεύτερη σύλληψη μέσα στον Μάρτιο στην περιοχή της Σούδας με «άρωμα» κατασκοπείας.

Στις αρχές του μήνα, στην περιοχή είχε συλληφθεί ένας 36χρονος Γεωργιανός με αζέρικη καταγωγή, που φέρεται να ασκούσε κατασκοπεία στη Σούδα.

Ο 36χρονος Γεωργιανός που ερευνάται για κατασκοπεία. Φωτό: Flash.gr/Ευγενία Γιαννακέλου

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για παράνομη είσοδο και παραμονή στην χώρα και παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο μονομελές για να δικαστεί προς το παρόν για αυτή την ήσσονος σημασίας (σε σχέση με την κατασκοπεία) κατηγορία.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών για το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη χώρα. Το αυστηρότερο της ποινής και χωρίς αναστολή, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί και η έρευνα για κατασκοπεία. Μέχρι αύριο το πρωί θα διατάξει ο εισαγγελέας την ΔΑΕΕΒ να κάνει προκαταρκτική για κατασκοπεία.

Μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τις απειλές κατά αμερικανικών βάσεων, η ΕΥΠ θα έχει στελέχη της σε κάθε βάση των ΗΠΑ στην Ελλάδα, να παρατηρούν τυχόν ύποπτες ενέργειες.

Το σχέδιο «Σκορπιός της ερήμου»

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει θέσει σε καθεστώς «κόκκινου συναγερμού» τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Η ΕΥΠ έχει θέσει σε ισχύ σχέδιο με την κωδική ονομασία «Σκορπιός της ερήμου» για την επιτήρηση και φύλαξη αμερικανικών βάσεων και δυνητικών στόχων από στελέχη της ΕΥΠ.

Τα στελέχη έχουν διασπαρεί στις περιοχές ενδιαφέροντος χωρίς να κινούν τις υποψίες και έχουν μάτια και αυτιά ανοιχτά, αποτρέποντας επικίνδυνες καταστάσεις. Είναι ένα σχέδιο που λειτουργεί το τελευταίο διάστημα, στο οποίο έχουν γίνει τέσσερις συλλήψεις για κατασκοπεία, σε περίοδο 8 μηνών.