Κακουργηματική δίωξη του υπεύθυνου δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο

Τη δίωξη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στο Ρέθυμνο αποφάσισε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, και μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Cretalive, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής διώκεται για τη φωτιά που ξέσπασε στο Ρέθυμνο, και όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενος δια παραλείψεως.

Από τη μεριά του ο κατηγορούμενος αρνείται πλήρως την αποδιδόμενη κατηγορία, και χαρακτήρισε ως βεβιασμένο το πόρισμα του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που οδήγησε στην σύλληψη του, ενώ έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ως στις 5 το απόγευμα το Σάββατο 1 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Cretalive «νομικοί κύκλοι τονίζουν ότι ανέμεναν να διαταχθεί κάποια προκαταρκτική έρευνα ώστε να δοθεί ο χρόνος να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης επαρκώς και τεκμηριωμένα. Τις επόμενες ώρες η υπεράσπιση αναμένει να έχει στα χέρια της και μία κρίσιμη πραγματογνωμοσύνη που, όπως υποστηρίζεται, θα δώσει κάποιες απαντήσεις βάσει συγκεκριμένων στοιχείων».