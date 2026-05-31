Διπλή χαρά για Βίκυ Κάβουρα και Γιώργο Τζαβέλλα: Παντρεύτηκαν και βάφτισαν την κόρη τους

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα έζησαν η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου βάφτισαν την δύο ετών κόρη τους, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων προσώπων.



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το μυστήριο τελέστηκε στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, στη Σπάρτη, σε μια ζεστή και οικογενειακή ατμόσφαιρα, με το ζευγάρι να μοιράζεται μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του με τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο πλευρό του.



Η μικρή πήρε το όνομα Ραφαηλία – Ματθίλδη, γεγονός που έγινε γνωστό μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσαν οι καλεσμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα στιγμιότυπα αποκάλυψαν λεπτομέρειες από την όμορφη τελετή, αλλά και από τη γιορτή που ακολούθησε.

Δεξίωση

Μετά το τέλος της βάφτισης, ακολούθησε δεξίωση, όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν μαζί με τους ευτυχισμένους γονείς το χαρμόσυνο γεγονός. Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με χαμόγελα, ευχές και στιγμές χαράς να κυριαρχούν καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς.



Μέσα από τις αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν στα social media, αποτυπώθηκε το ευχάριστο κλίμα της εκδήλωσης, με τη μικρή Ραφαηλία – Ματθίλδη να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής και της αγάπης όλων των παρευρισκομένων.

Προηγήθηκε...μυστικός γάμος

Την ίδια ώρα, τα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψαν μια ακόμη ευχάριστη έκπληξη: η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας είχαν ήδη παντρευτεί δύο ημέρες νωρίτερα, στις 28 Μαΐου, χωρίς να διαρρεύσει έως σήμερα η είδηση του χαρμόσυνου γεγονότος.