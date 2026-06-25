Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Στο επίκεντρο το κινητό του γιου - «Υπάρχουν ευρήματα που εξετάζονται»

Δεν υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν στην παρουσία τέταρτου προσώπου μέσα στο σπίτι όπου εντοπίστηκαν νεκροί η γυναίκα και ο γιος της στο Λόγγο Αιγίου, επισήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, τα μέχρι τώρα δεδομένα ενισχύουν την εκτίμηση των αστυνομικών ότι στον χώρο βρίσκονταν μόνο τα δύο θύματα και ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί στις φυλακές Κορυδαλλού και παραμένει ο βασικός κατηγορούμενος για το διπλό έγκλημα.



«Πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι παρόλο που βρισκόμαστε στην ανάκριση και όλα τα δεδομένα ουσιαστικά δίνονται στην αρμόδια ανακρίτρια, δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο που να μας προδίδει την παρουσία τέταρτου ατόμου μέσα στο σπίτι, πλην του κατηγορούμενου και των δύο θυμάτων.



Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία είναι ότι μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την παρουσία άλλου ατόμου μέσα στο σπίτι. Γι’ αυτό ακριβώς και οδηγούμαστε ως προς τον κατηγορούμενο για τη διπλή δολοφονία», είπε χαρακτηριστικά.



Αποκάλυψε ακόμη ότι οι έρευνες συνεχίζονται: «Υπάρχουν και άλλα ευρήματα αυτή τη στιγμή στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως για παράδειγμα το κινητό του ενός θύματος. Μπορεί να μη βρέθηκε το κινητό της γυναίκας, όμως υπάρχει το κινητό του νεαρού άνδρα, ο οποίος επίσης βρέθηκε δολοφονημένος και εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και από το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων. Υπάρχουν κάποια ευρήματα μέσα στην οικία, τα οποία διαπιστώθηκαν συμπληρωματικά από τις έρευνες της αστυνομίας, για τα οποία ακόμη επίσης δεν έχουμε αποτέλεσμα και πρέπει να δούμε αν συνδέονται με το διπλό έγκλημα».

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι η τελική κρίση για την υπόθεση ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. «Βέβαια δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει η Δικαιοσύνη. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα στοιχεία που έχουμε στον αρμόδιο ανακριτή για να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτή την οικία», κατέληξε.