Ελλάδα Κρήτη

Διπλή επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού για δύο λέμβους με μετανάστες

Τουλάχιστον 132 άτομα περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

ΑΠΕ
ΑΠΕ
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Τουλάχιστον 132 αλλοδαποί περισυνελέγησαν νωρίς το πρωί της Τρίτης σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος. Οι δύο επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας και ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα.

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