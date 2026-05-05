Διπλή επίθεση σε ανηλίκους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτι - Οι Αρχές εξετάζουν αν συνδέονται

Δύο περιστατικά βίας με θύματα ανηλίκους καταγράφηκαν το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου σε Νέο Κόσμο και Παγκράτι, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσης των επιθέσεων.

Μετά την επίθεση σε 15χρονο στον Νέο Κόσμο, λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε ακόμη ένας τραυματισμένος ανήλικος, ηλικίας 14 ετών, στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί που μετέβησαν σε νοσοκομείο διαπίστωσαν την παρουσία του 14χρονου, ο οποίος είχε μεταβεί μόνος του και έφερε ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά.

Όπως προέκυψε, ο ανήλικος είχε δεχθεί επίθεση σε κοντινή απόσταση από το πρώτο περιστατικό, περίπου δύο στενά μακριά, στην περιοχή της Γούβας, έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση με ομάδα νεαρών.

Στο μικροσκόπιο πιθανή σύνδεση

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται, καθώς παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο προσέγγισης και την εξέλιξη των επιθέσεων.

Στο πλαίσιο της έρευνας, λαμβάνονται καταθέσεις από μάρτυρες, ενώ αξιοποιείται και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Ο 15χρονος που τραυματίστηκε στην επίθεση στον Νέο Κόσμο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Φέρει τραύματα στην πλάτη και στον μηρό, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:00, στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Ομάδα περίπου 10 ατόμων προσέγγισε τον 15χρονο, ο οποίος βρισκόταν μαζί με τρεις φίλους του.

Οι δράστες φέρεται να τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι και στη συνέχεια επιτέθηκαν στον ανήλικο, πριν τραπούν σε φυγή.