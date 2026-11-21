Το υπουργείο Γεωργίας και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) των ΗΠΑ αποτέλεσαν στόχο κυβερνοπειρατείας, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, χθες, Παρασκευή, μερικές μόλις ημέρες έπειτα από τεχνικές βλάβες σε στρατηγικούς τομείς της χώρας.

Τα περιστατικά αυτά αναφέρθηκαν αρχικά από το NBC News και το CNN αντίστοιχα και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν συνδέονται μεταξύ τους ούτε ποιος ευθύνεται.

Σημαντικές τεχνικές βλάβες που προέκυψαν τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ήδη διαταράξει τις μετακινήσεις, τις επικοινωνίες και τις διαδικτυακές εμπορικές συναλλαγές πολλών χρηστών στις ΗΠΑ, επηρεάζοντας ακόμη και ένα άκρως απόρρητο δίκτυο της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (NSA), της ομοσπονδιακής υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη μεταξύ άλλων με την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, ζητώντας από τον κόσμο να «χαλαρώσει», και οι δημόσιες ή ιδιωτικές αρχές δήλωσαν ότι οι διάφορες βλάβες δεν συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα.

Τα προβλήματα συστημάτων πληροφορικής που αναφέρθηκαν στους κόλπους του FBI και στο υπουργείο Γεωργίας (USDA) περιγράφηκαν ως κυβερνοπειρατεία, πράγμα που τα διαχωρίζει από τεχνικές βλάβες όπως αυτές που έπληξαν την υπηρεσία μηνυμάτων Outlook της Microsoft και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Κυβερνοεπίθεση στο σύστημα πληρωμών του υπουργείου Γεωργίας

Το USDA ενημέρωσε τους εργαζομένους του ότι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση των πληρωμών στους αγρότες αποτέλεσε στόχο κυβερνοεπίθεσης, μετέδωσε χθες το NBC, επικαλούμενο δύο πρώην αξιωματούχους του USDA.

Οι κυβερνοπειρατές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα πληρωμών ως κερκόπορτα για να αποκτήσουν πρόσβαση σε πιο ευαίσθητες πληροφορίες, σημείωσαν οι ίδιοι.

Το υπουργείο αυτό ασχολείται «με ένα σωρό τρομακτικά βιολογικά προβλήματα» και «αν ένας αντίπαλος ή ένας ανταγωνιστής αποκτούσε ποτέ πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές (…) θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις δικές μας έρευνες εναντίον μας», δήλωσε πρώην αξιωματούχος που επικαλέστηκε το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Στο στόχαστρο του FBI η βάση ποινικών πληροφοριών NCIC

Σύμφωνα με το CNN, το FBI υπέστη κυβερνοπειρατεία για δεύτερη φορά από τον Σεπτέμβριο. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών διερευνά διείσδυση στο Εθνικό Κέντρο Ποινικών Πληροφοριών (NCIC) από φερόμενους ως κυβερνοπειρατές, μετέδωσε χθες, Παρασκευή, το ειδησεογραφικό δίκτυο επικαλούμενο δύο πηγές προσκείμενες στην έρευνα.

Το NCIC διαθέτει εθνική βάση δεδομένων ποινικών πληροφοριών που συνδέει τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες, και χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών για τα εντάλματα σύλληψης και τους ελέγχους ιστορικού.

«Καθημερινά, αστυνομικοί παντού στη χώρα βασίζονται στο NCIC για να εντοπίσουν καταζητούμενους φυγάδες, να επαληθεύσουν την ύπαρξη ενταλμάτων σύλληψης σε ισχύ και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που μπορούν να έχουν άμεση επίπτωση στην ασφάλεια των αστυνομικών και του κοινού», δήλωσε στο CNN πρώην αξιωματούχος του FBI.

Αυτός εξέφρασε τις ανησυχίες του όσον αφορά το γεγονός ότι κυβερνοπειρατές «θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ακρίβεια πληροφοριών στις οποίες στηρίζονται οι αστυνομικοί».

Το AFP προσπάθησε να έρθει σε επικοινωνία με το FBI και το USDA.

Η προηγούμενη επίθεση και η απομάκρυνση του υπεύθυνου κυβερνοασφάλειας

Τον Σεπτέμβριο, ομάδα χάκερ γνωστή με την ονομασία ShinyHunters έβαλε στο στόχαστρο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εργαζομένων που προέρχονταν από ιστοσελίδα προσφοράς εργασίας του FBI.

Αυτήν την εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος απομάκρυνε τον υπεύθυνο κυβερνοασφάλειας Σον Κέρνκρος, καθώς αυξάνονταν οι κριτικές μετά τη σειρά σοβαρών τεχνικών βλαβών που παρουσιάστηκαν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.