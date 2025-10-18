Νέες εξελίξεις με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Στον εισαγγελέα και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας

Το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου θα περάσουν τις πόρτες του Δικαστικού Μεγάρου της Καλαμάτας οι δύο κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό της Φοινικούντας προκειμένου να απολογηθούν. Οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ θεωρούν πως η υπόθεση δεν έχει κλείσει καθώς υπάρχουν ορισμένα κομμάτια του παζλ που παραμένουν ασύνδετα.



Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες στην εισαγγελία Καλαμάτας κλήθηκε να καταθέσει και να δώσει εξηγήσεις ο ιδιοκτήτης της καφετέριας για το τηλεφώνημα που έκανε ο ανιψιός μετά τη δολοφονία. Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο επιχειρηματίας κατέθετε στους αστυνομικούς για πάνω από τέσσερις ώρες.

Σοκάρει η περιγραφή της δολοφονίας

Το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, οι δύο κατηγορούμενοι φτάνουν στο camping της Φοινικούντας.

«Περίπου στις 20.20 βρισκόμουν στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και μέσα στη ρεσεψιόν βρισκόταν και ο θείος μου… Ο επιστάτης ήταν έξω από το δωμάτιο της ρεσεψιόν στα ψυγεία. Τα παντζούρια των παραθύρων της ρεσεψιόν ήταν ανοικτά και είδα έναν άντρα να περπατάει από την είσοδο του χώρου του κάμπινγκ και να έρχεται προς τη ρεσεψιόν. Ο άνδρας αυτός φορούσε κοντομάνικο λευκό πουκάμισο με ρίγες, χρώματος η μαύρο η μπλε η γκρι και ήταν αρκετά ξανθός, με κοντό μαλλί και φορούσε και ένα τσαντάκι υφασμάτινο μαύρο χιαστί στο σώμα του. Δε θυμάμαι αν φορούσε βερμούδα ή παντελόνι αλλά σίγουρα δεν ήταν τζιν», κατέθεσε ο ανιψιός του θύματος.

Χωρίς προειδοποίηση ο ένας εξ αυτών αδειάζει τον γεμιστήρα του πάνω στα δύο θύματα. Ιδιοκτήτης και επιστάτης πέφτουν νεκροί ενώ ο αυτόπτης μάρτυρας και ανιψιός του θύματος ισχυρίζεται πως γλιτώνει από θαύμα.

«Έτρεχα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Κάποια στιγμή γλίστρησα και έπεσα. Νομίζω επειδή είχα τρέξει πολύ γρήγορα και δεν με προλάβαινε, τον είδα να γυρνάει προς τα πίσω. Εγώ έτρεξα μέχρι το εστιατόριο του κάμπινγκ και είπα να πάρουν τηλέφωνο την αστυνομία», προσθέτει στην κατάθεσή του ο ένας εκ των κατηγορουμένων.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI

Στη νέα του κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου ρωτήθηκε επανειλημμένως για το τηλεφώνημα που έκανε αμέσως μετά τη δολοφονία. Ο ίδιος φέρεται να απάντησε πως βρισκόταν σε σοκ και πήρε το τηλέφωνο της συντρόφου του γιατί το δικό του είχε πέσει στον τόπο του εγκλήματος.

Επιπλέον, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ζητήθηκε αναπαράσταση του εγκλήματος.

Τα βίντεο που ρίχνουν φως

Και μπορεί για τη Φοινικούντα ο χρόνος να έχει παγώσει, ωστόσο το ανθρωποκυνηγητό της Αστυνομίας για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονίας έχει μόλις ξεκινήσει.

Το φως στο σκοτάδι της διπλής δολοφονίας πέφτει με τα πρώτα βίντεο. Αυτό που αλλάζει τα δεδομένα και προδίδει τις λεπτομέρειες του φονικού είναι η αποκάλυψη του MEGA.

«Κρίσιμο σημείο σε όλη την εξίσωση είναι πώς έφτασε ο 22χρονος συνεργός αμέσως μετά τη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας στην πόλη της Καλαμάτας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το έπραξε, περπατώντας και κολυμπώντας για να φτάσει τα ξημερώματα στο υπεραστικό ΚΤΕΛ και έτσι να μεταβεί στην Αθήνα».

Οι λεπτομέρειες του εγκλήματος

Οι δύο 22χρονοι διένυσαν 450 χιλιόμετρα προκειμένου να διαπράξουν το… τέλειο έγκλημα. Από την Καλλιθέα στη Φοινικούντα και από τη Μεσσηνία πίσω στην Αθήνα. Ατάραχοι μετά το φονικό επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Το κουβάρι των αποκαλύψεων ξετυλίγεται με την παράδοση και την ομολογία του φερόμενου ως συνεργού, ο οποίος κατηγορεί τον 68χρονο για κακοποίηση.

«Μίλησα στον φίλο μου και αποφασίσαμε να πάμε μαζί να τον απειλήσουμε, να του ζητήσουμε χρήματα. Μπήκε εκείνος μέσα. Δεν γνώριζα ότι είχε όπλο και ότι θα προχωρούσε σε δολοφονία. Κατά την παραμονή μου στο κάμπινγκ, το τρίτο βράδυ με προσέγγισε ο Τ…. και παρά τη θέλησή μου ήλθαμε σε σωματική επαφή, χωρίς να μπορώ να το αποτρέψω. Μετά την πράξη αναστατωμένος φωνάζω ότι θα καλέσω την Αστυνομία και πως θα μάθουν όλοι τι έγινε. Τότε ο Τ…. βγάζοντας από την τσέπη του αρκετά χαρτονομίσματα, μου έδωσε τετρακόσια ευρώ, λέγοντάς μου "πάρε αυτά για να μην μιλήσεις», πλην όμως συνέχισα και τότε ο Τ….. ανέφερε «Ποιόν θα πιστέψουν, εσένα που είσαι δεκαοχτώ χρονών ή εμένα που είμαι πενήντα χρόνια εδώ;», κατέθεσε ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ βρίσκονται μπροστά σε μια νέα τροπή της υπόθεσης.

INTIME

Αλληλοκαρφώματα και «θρίλερ»

Οι εξελίξεις από το πρωί της Τρίτης είναι καταιγιστικές και τα ερωτήματα πολλά. Ο 22χρονος που παραδόθηκε «καρφώνει» τον φίλο του ως τον πιστολέρο της Φοινικούντας. Η σύλληψη του είναι γεγονός όμως οι αστυνομικοί έρχονται αντιμέτωποι με μια νέα ανατροπή.

Οι δύο πρώην φίλοι αλληλοκατηγορούνται για το φονικό. Ωστόσο, η πρώτη εξέταση στα ρούχα του φερόμενου δολοφόνου δείχνει πως δεν έχει βρεθεί πυρίτιδα, κάτι που σημαίνει πως είτε δεν είναι αυτός που πυροβόλησε, είτε είχε φροντίσει να πλύνει τα ρούχα του.

«Αρνείται εξ’ όσων μπορώ αυτή τη στιγμή να γνωρίζω τη φυσική αυτουργία στην ανθρωποκτονία. Έχουμε δει πολλές φορές απολογίες συγκατηγορουμένων να υποκινούνται και από ιδιοτελή κίνητρα και θα διερευνηθούν όλες οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων, θα διερευνηθούν οι σχέσεις και με τα δυστυχή θύματα της υπόθεσης», είπε ο Δημήτρης Γκαβέλας, δικηγόρος του φερόμενου εκτελεστή.

Όσον αφορά τον συνεργό και τα δικά του ρούχα και το κινητό του τηλέφωνο δεν έχουν βρεθεί. «Κλειδί» στην έρευνα των Αρχών θεωρείται η εύρεση της θήκης της κιθάρας στην οποία και βρισκόταν το φονικό όπλο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής «Εξελίξεις», ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής στην προφορική κατάθεσή του αναφέρει σχετικά με τον πυροβολισμό: «Αποδέχομαι την παρουσία μου στο χώρο του camping που δολοφονήθηκαν τα θύματα, δεν πυροβόλησα όμως εγώ, το έκανε ο (αναφέρει το όνομα του κατηγορούμενου ως συνεργού), ενώ εγώ παρέμεινα στο σκούτερ, μη γνωρίζοντας τις προθέσεις και τις ακριβείς ενέργειές του. Μου είχε πει πως θέλει να τον βοηθήσω σε μία δουλειά που θέλει να κάνει για την οποία χρειαζόταν να ξέρω μόνο τα απαραίτητα και ότι απλά θα τον πήγαινα οδηγώντας το σκούτερ. Μάλιστα, θα μου έδινε για την δουλειά ως οδηγός, το χρηματικό ποσό των 500 ή 1.000 ή 1.500 ευρώ, ανάλογα με το πώς θα πήγαινε η δουλειά».