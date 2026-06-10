Αίγιο: Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στον Λόγγο - Τα στοιχεία που τον «έκαψαν»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στον Λόγγο Αιγιαλείας, καθώς ο Ιταλός 65χρονος συνελήφθη και για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (9/6).

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, μετά από επικοινωνία του εισαγγελέα με τις αστυνομικές αρχές, ασκήθηκε ποινική δίωξη και για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας στον 65χρονο Ιταλό που κατηγορείται πως σκότωσε τη 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, δεν υπάρχουν σημάδια διάρρηξης ή ληστείας, ενώ δεν φαίνεται να έχει μπει ή να έχει βγει άλλο άτομο από το σπίτι.

Σημειώνεται πως μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο σε μια διπλή δολοφονία που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές στο Αίγιο, με τον 65χρονο σύντροφο του θύματος να μπαίνει από την αρχή στο κάδρο των ερευνών και να παραμένει υπό κράτηση.

Από την πλευρά του ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ξύπνησε και εντόπισε τα δύο θύματα νεκρά μέσα στο σπίτι πριν ζητήσει βοήθεια από γείτονα, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές.

Οι αντιφάσεις που έχει πέσει ο 65χρονος

Την ίδια ώρα, όμως, ο 65χρονος στις καταθέσεις του έχει πέσει σε αντιφάσεις. Ειδικότερα, φέρεται να υποστήριξε πως κοιμόταν βαθιά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξύπνησε το πρωί και επιχείρησε να ξυπνήσει τη σύντροφό του, καθώς είχαν προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου, επειδή πίσω από αυτή βρίσκονταν τα σώματα των θυμάτων. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για τον χρόνο θανάτου φαίνεται να τοποθετούν το έγκλημα αρκετές ώρες νωρίτερα, γεγονός που εξετάζεται ιδιαίτερα από την ΕΛΑΣ.

Ακόμη εξετάζεται το γεγονός ο άνδρας να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ διερευνούν το ενδεχόμενο να επιχείρησε να καθαρίσει τον χώρο προκειμένου να εξαφανίσει πιθανά ίχνη.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr