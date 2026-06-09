Αιγιάλεια: Ο 65χρονος επιμένει ότι δεν έχει σχέση με το φονικό - Η κηλίδα στην μπλούζα και οι αμυχές

Σοκ έχει προκαλέσει η διπλή στυγερή δολοφονία του 26χρονου και της 54χρονης μητέρας του στον Λόγγο Αιγιάλειας το πρωί της Τρίτης (9/6), οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανώς μαχαίρι.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας ο οποίος βρισκόταν εντός του σπιτιού τη στιγμή της δολοφονίας και, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, κοιμόταν. Οι αρχές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον Ιταλό, καθώς τον θεωρούν βασικό ύποπτο της υπόθεσης και εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ασφάλεια Αιγίου, όπου εξετάζεται από τους αστυνομικούς.

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, επιμένει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στο διπλό φονικό και υποστηρίζει ότι αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί περίπου στις 11:30 το πρωί. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, ενημέρωσε έναν γείτονα προκειμένου να καλέσει την Αστυνομία.

Παράλληλα, τόσο οι καταθέσεις όσο και τα προανακριτικά ευρήματα που έχουν συλλέξει οι Αρχές «δείχνουν» ως βασικό ύποπτο τον Ιταλό σύντροφο της 54χρονης. Ειδικότερα, οι Αρχές έχουν εντοπίσει μία μπλούζα εμφανώς πλυμένη πολύ πρόσφατα, η οποία έχει στάμπα που προσομοιάζει σε αίμα. Επίσης, φέρει κάποιες αμυχές στα χέρια του, οι οποίες θα εξεταστούν για να δει ο ιατροδικαστής πόσο πρόσφατες είναι και από πού προέρχονται.

Μαρτυρία-κλειδί στην υπόθεση θεωρείται αυτή του γείτονα, που πρώτος ενημερώθηκε για το αιματηρό περιστατικό από τον ίδιο τον 65χρονο.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από την πρώτη μακροσκοπική ιατροδικαστική εξέταση, ο δράστης του στυγερού εγκλήματος φέρεται να επιτέθηκε αρχικά στον 26χρονο, ο οποίος βρισκόταν στο δωμάτιό του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός δέχθηκε πρώτα πυροβολισμό στο κεφάλι με αεροβόλο όπλο και στη συνέχεια αλλεπάλληλα χτυπήματα με μαχαίρι. Ο αριθμός των τραυμάτων εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλος, κυρίως στην περιοχή της κοιλιάς, γεγονός που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της επίθεσης.