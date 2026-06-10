Διπλό φονικό στο Αίγιο: Χρήματα, ζήλια ή φόβος εγκατάλειψης; Οι τρεις εκδοχές που ερευνούν οι Αρχές

Με τον 65χρονο Ιταλό να τηρεί αρνητική στάση και να επιμένει στον ισχυρισμό ότι δεν δολοφόνησε αυτός την 54χρονη σύντροφο του και τον 26χρονο γιο της, οι έρευνες των διωκτικών αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη: τόσο για την συλλογή κρίσιμων στοιχείων για τη δικογραφία όπως είναι -μεταξύ άλλων- το κίνητρο του διπλού εγκλήματος.

Το κίνητρο των οικονομικών διαφορών, που φαίνεται να προέκυψαν στο ζευγάρι μετά την πώληση ενός οικοπέδου της 54χρονης έναντι περίπου 52.000 ευρώ, αποτελεί μία υπόθεση εργασίας. Δεν είναι όμως η μοναδική. Κι αυτό γιατί οι πάνω από 20 μαχαιριές που έχει δεχτεί από τον δολοφόνο της η άτυχη γυναίκα, δείχνουν κάποιο βαθύτερο αίτιο όπως η ζήλεια ή ο φόβος της εγκατάλειψης. Γι’ αυτό και εξετάζοντας προσεκτικά κάθε μαρτυρία οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Αιγιαλείας που διενεργούν την προανάκρισης, δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο το ζευγάρι να ήταν κοντά στον χωρισμό -ίσως και συνέπειας της οικονομικής διαμάχης που προέκυψε εσχάτως.

Κατά μία πληροφορία που εξετάζεται, ο 26χρονος βρέθηκε στο στόχαστρο του 65χρονου Ιταλού -εάν αποδειχθεί ότι αυτός είναι ο δολοφόνος- επειδή φέρεται να ζητούσε από τη μητέρα του όχι απλά να χωρίσει, αλλά να τον ακολουθήσει μαζί της στη Γερμανία όπου ζει, σπουδάζει και εργάζεται. Δυστυχώς, όμως, κανένας από τους δύο δεν είναι στη ζωή για να το καταθέσει, επομένως οι διωκτικές αρχές αναμένουν απαντήσεις από τα κινητά τηλέφωνα των δύο θυμάτων αλλά και του συλληφθέντα ως δράστη της διπλής ανθρωποκτονίας.

Κλειδί για την περαιτέρω πορεία της δικογραφίας, είναι και τα πρώτα αποτελέσματα από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛΑΣ: για το εάν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του 65χρονου, εάν βρέθηκε γενετικό υλικό ή δακτυλικά αποτυπώματα του στο φονικό μαχαίρι ή την καραμπίνα flobert, για το εάν υπάρχει ιστοί από το δέρμα του στα νύχια της 54χρονης -συνέπεια πάλης σώμα με σώμα.

Να σημειωθεί ότι μακροσκοπικά ο ιατροδικαστής που εξέτασε τις δύο σορούς διέκρινε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κρανίο του 26χρονου και 6 μαχαιριές, ενώ η 54χρονη είχε πάνω από 20 μαχαιριές αλλά και πολλά αμυντικά τραύματα. Η απολογία του 65χρονου Ιταλού προγραμματίστηκε για την Παρασκευή στις 11.00 το πρωί στον ανακριτή Αιγίου.