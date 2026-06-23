Διπλό φονικό στο Αίγιο: Εξετάζεται «ορφανό» DNA στο όπλο - Επιμένει στην αθωότητά του ο Ιταλός

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στον Λόγγο Αιγίου, με την υπεράσπιση του 65χρονου Ιταλού κατηγορούμενου να υποστηρίζει ότι οι εγκληματολογικές έρευνες στρέφονται πλέον και στην πιθανότητα ύπαρξης γενετικού υλικού τρίτου προσώπου στο όπλο που συνδέεται με το έγκλημα.

Σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισης, Μαρία Ιατροπούλου, έχει ολοκληρωθεί μέρος της εργαστηριακής εξέτασης για το όπλο και το μαχαίρι που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο των Αρχών, ωστόσο η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως. Μέχρι στιγμής, στο όπλο έχει εντοπιστεί DNA που ανήκει στα δύο θύματα, την 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, ενώ συνεχίζονται οι αναλύσεις για την ταυτοποίηση επιπλέον γενετικού υλικού, το οποίο έως τώρα θεωρείται «ορφανό».

Μιλώντας στο Mega, η δικηγόρος ανέφερε ότι «το όπλο ελέγχεται για το DNA του τρίτου προσώπου», προσθέτοντας πως σε άλλα αντικείμενα που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο της έρευνας έχει βρεθεί γενετικό υλικό ατόμου που μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε νέο κύκλο ερευνών από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ακόμη ασφαλή συμπεράσματα για την προέλευση ή τη σημασία των συγκεκριμένων ευρημάτων. Πηγές με γνώση των εγκληματολογικών διαδικασιών επισημαίνουν ότι η ανίχνευση DNA σε ένα αντικείμενο, ακόμη και σε όπλο, δεν αρκεί από μόνη της για να συνδέσει κάποιο πρόσωπο με την τέλεση ενός εγκλήματος, καθώς γενετικό υλικό ή αποτυπώματα μπορεί να παραμείνουν σε επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Ιταλός επιμένει στην αθωότητά του

Την ίδια ώρα, ο 65χρονος Ιταλός, που παραμένει προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση και να δηλώνει αθώος.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει μέσω της υπεράσπισής του, θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο η 54χρονη να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της, υιοθετώντας το σενάριο της αλληλοεξόντωσης μητέρας και γιου.

Παράλληλα, από τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν έχει εντοπιστεί DNA του κατηγορούμενου κάτω από τα νύχια των δύο θυμάτων. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, το συγκεκριμένο στοιχείο δεν θεωρείται καθοριστικό, καθώς ο 65χρονος δεν έφερε τραύματα ή αμυχές που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μεταφορά γενετικού υλικού έπειτα από πάλη.

Όσον αφορά την ανίχνευση DNA του γιου στα νύχια της 54χρονης, η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι πρόκειται για εύρημα που μπορεί να εξηγηθεί από τη στενή και καθημερινή επαφή που είχαν μητέρα και γιος.