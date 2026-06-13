Διπλό φονικό στο Αίγιο: Προφυλακιστέος ο 65χρονος Ιταλός - Αρνήθηκε τα πάντα στην απολογία του

Ενώπιον της ανακρίτριας απολογήθηκε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, η απολογία του ολοκληρώθηκε με υπόμνημα, ενώ ο κατηγορούμενος απάντησε και στις ερωτήσεις που του υπέβαλε η ανακρίτρια. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, προκειμένου να συνεχιστεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη διάσκεψη μεταξύ εισαγγελέα και ανακρίτριας, κατά την οποία αποφασίστηκε να κριθεί προσωρινά κρατούμενος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στο διπλό φονικό, επιμένοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τους θανάτους της 54χρονης και του 26χρονου. Παράλληλα, φέρεται να δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές για κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Πού εστιάζουν οι έρευνες των Αρχών

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της ΕΛΑΣ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με ιδιαίτερο βάρος να δίνεται στα εργαστηριακά ευρήματα που έχουν συλλεχθεί από τον τόπο του εγκλήματος. Κρίσιμη θεωρείται η ανάλυση του βιολογικού υλικού και των δειγμάτων DNA, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται να ρίξουν φως στις συνθήκες της υπόθεσης και ενδεχομένως να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη.

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις συνεχίζονται, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος ολοκλήρωσής τους. Τα αποτελέσματα θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας, καθώς ενδέχεται να επιβεβαιώσουν ή να ανατρέψουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

Παρά την άρνηση του κατηγορουμένου, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα τον φέρουν στο επίκεντρο των ερευνών ως βασικό ύποπτο για το άγριο έγκλημα, με τις Αρχές να αναμένουν τα επιστημονικά ευρήματα που θα συμπληρώσουν το παζλ της υπόθεσης.

Θρήνος και ένα μεγάλο «γιατί» στην κηδεία μητέρα και γιου

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και γνωστοί στον Λόγγο Αιγιαλείας τη 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο γιο της, Ολύμπιο, που βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα στο σπίτι τους την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής να αδυνατούν ακόμη να πιστέψουν το διπλό έγκλημα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Οι σοροί μητέρας και γιου βρίσκονται στο εσωτερικό του ναού, ενώ έξω από την εκκλησία το κλίμα είναι βαρύ. Οι άνθρωποι που γνώριζαν τη Μαρία και τον Ολύμπιο μιλούν για ένα δράμα που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί.

«Έπεσα από τα σύννεφα, δεν το πίστευα», έλεγε συγγενής της 54χρονης έξω από τον ναό, προσθέτοντας πως είχε την εντύπωση ότι το ζευγάρι τα πήγαινε καλά. Όταν ρωτήθηκε τι μπορεί να συνέβη, απάντησε: «Αυτά τα μυστικά τα πήραν μαζί τους. Είναι δράμα».

«Πώς μπόρεσε και το έκανε;»

Στον ναό του Αγίου Δημητρίου έδωσαν το «παρών» δεκάδες συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι του χωριού που αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν τι συνέβη. «Τη Μαρία τη γνωρίζω πάνω από 25 χρόνια. Τον άνδρα της τον ξέρω τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν τους είχα δει ποτέ να μαλώνουν, ήταν αγαπημένοι, ούτε η Μαρία μου είχε πει κάτι» δήλωσε ένας άνδρας με ραγισμένη φωνή.

Ο ίδιος παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι «κανείς δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στο σπίτι, όταν κλείνει μια πόρτα δεν ξέρει κανείς τι γίνεται μέσα». Σε εκείνο το σημείο είπε ότι το μόνο που γνωρίζει είναι ότι ο 65χρονος Ιταλός είχε βάλει χρήματα για το σπίτι που έμεναν τώρα: «Είχε βάλει λεφτά ο Μάρκο για να φτιάξει το σπίτι που έμεναν τώρα. Είχα δουλέψει κι εγώ στο σπίτι και τα περισσότερα λεφτά μου τα έδωσε ο Μάρκος. Τώρα αν ζήτησε λεφτά από το κτήμα δεν μπορώ να το ξέρω».

«Πώς μπόρεσε και το έκανε; Και να μη μετανιώνει;»

Μια άλλη γυναίκα, σε πιο οξύ τόνο, σημείωσε: «Ήταν μια ψυχούλα. Πώς μπόρεσε και το έκανε; Και να μη μετανιώνει; Να μη μετανοεί; Δηλαδή ήμαρτον, να πει ‘το έκανα συγχωρέστε με’. Ο θεός να τον ελεήσει. Φύγανε δυο αγαπημένα παιδιά. Το Μαράκι μας και ο Ολύμπιος, ένα γλυκύτατο παιδί, ένας λεβέντης πάνω από δύο μέτρα, πανέξυπνο και πολύ καλό παιδάκι».