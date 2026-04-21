Διπλό «μέτωπο» προκλήσεων από την Άγκυρα: Από τους χάρτες αλιείας στις παραβιάσεις με drones

Ένα νέο σκηνικό συστηματικής πρόκλησης στήνει η Άγκυρα στο Αιγαίο, επιλέγοντας να κλιμακώσει την ένταση ταυτόχρονα σε διπλωματικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Μετά τις εμπρηστικές ανακοινώσεις για τις ζώνες αλιείας, η τουρκική πλευρά επανήλθε με μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου, χρησιμοποιώντας κυρίως μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τη διπλωματική επίθεση για τα ψάρια ακολούθησε η γνώριμη τακτική των προκλήσεων στον αέρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την 21η Απριλίου 2026, συνολικά τέσσερα τουρκικά αεροσκάφη (ένα κατασκοπευτικό CN-235 και τρία UAV) προχώρησαν σε 9 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο F.I.R. Αθηνών και σε 5 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα τουρκικά drones (UAV) ευθύνονται για τις 8 από τις 9 παραβάσεις, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της Άγκυρας να χρησιμοποιεί μη επανδρωμένα μέσα για τη συντήρηση ενός κλίματος διαρκούς έντασης με χαμηλό κόστος. Όπως ανακοινώθηκε, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

Η συνδυασμένη αυτή πίεση -σε θάλασσα και αέρα- καταδεικνύει ότι η Τουρκία δεν εγκαταλείπει τη θεωρία των «γκρίζων ζωνών», αλλά την εμπλουτίζει με νέα επιχειρήματα, δοκιμάζοντας διαρκώς τα αντανακλαστικά της Αθήνας.