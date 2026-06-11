Διπλό πακέτο στη ΔΕΘ: Κατώτατος μισθός πάνω από 950€ και νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών το 2027

Με δύο στοχευμένες παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας –την περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού και τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών– η κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει τα εισοδήματα των εργαζομένων και παράλληλα να περιορίσει το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να «κλειδώσουν» μέσα στο καλοκαίρι και να αποτελέσουν βασικό πυλώνα του πακέτου μέτρων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στόχος της κυβερνητικής στρατηγικής είναι η περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών βαρών.

Πάνω από τα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων έδωσε ήδη ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, προαναγγέλλοντας ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τον στόχο των 950 ευρώ το 2027.

«Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ. Σήμερα βρίσκεται στα 920 ευρώ και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το 2027 θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει νέα αύξηση την άνοιξη του 2027, με τον κατώτατο μισθό να διαμορφώνεται κοντά στα 970 ευρώ. Μια τέτοια εξέλιξη θα αντιστοιχούσε σε αύξηση περίπου 50 ευρώ ή 5,5% σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού δεν αφορά μόνο τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους, αλλά λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για το σύνολο της αγοράς εργασίας. Εκτιμάται ότι θα ασκήσει ανοδικές πιέσεις στις αμοιβές του ιδιωτικού τομέα, οδηγώντας σε αυξήσεις της τάξης του 3% έως 3,5% και στους μέσους μισθούς.

Με δεδομένο ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα κινείται σήμερα κοντά στα 1.500 ευρώ, εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει τα 1.550 ευρώ μετά τη νέα αναπροσαρμογή.

Αντίστοιχα, στον δημόσιο τομέα η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει αυτόματα και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς προβλέπεται ισόποση αναπροσαρμογή σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια.

Νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Παράλληλα με τις αυξήσεις στους μισθούς, η κυβέρνηση εξετάζει νέα παρέμβαση στο πεδίο των ασφαλιστικών εισφορών, με στόχο τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους.

Από το 2019 μέχρι σήμερα οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν ήδη μειωθεί κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες. Το συνολικό ποσοστό εργοδοτικών και εργατικών εισφορών ανέρχεται σήμερα στο 36,16%, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται νέα μείωση από 0,5 έως και 1 ποσοστιαία μονάδα από το 2027.

Το βασικό σενάριο προβλέπει η μείωση να αφορά κυρίως τις εργοδοτικές εισφορές, δίνοντας πρόσθετο χώρο στις επιχειρήσεις να αυξήσουν μισθούς και να προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις.

Εξετάζεται μάλιστα η μείωση να προέλθει από εισφορές υπέρ υγείας ή από συγκεκριμένους κλάδους της ΔΥΠΑ, χωρίς να επηρεαστούν οι συνταξιοδοτικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Υπάρχει επίσης εναλλακτικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο η μείωση θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, κατά 0,5 μονάδα για κάθε πλευρά.

Εφόσον η παρέμβαση περιοριστεί στη μισή μονάδα, οι συνολικές εισφορές θα διαμορφωθούν στο 35,66%, ενώ σε περίπτωση μείωσης κατά μία ποσοστιαία μονάδα θα υποχωρήσουν κοντά στο 35%, προσεγγίζοντας ακόμη περισσότερο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Πώς θα χρηματοδοτηθεί το μέτρο

Το κόστος της νέας παρέμβασης εκτιμάται σε περίπου 220 εκατ. ευρώ για μείωση κατά 0,5 μονάδα και έως 450 εκατ. ευρώ για μείωση κατά μία μονάδα.

Ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι η απώλεια εσόδων μπορεί να αντισταθμιστεί από την αύξηση της απασχόλησης και των μισθών που θα προκύψει ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ, κάθε αύξηση 1% στον κατώτατο μισθό ενισχύει τις ασφαλιστέες αποδοχές κατά περίπου 140 εκατ. ευρώ ετησίως. Με μια αύξηση της τάξης του 5,5%, οι ασφαλιστέες αποδοχές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά περίπου 750 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας πρόσθετα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές που μπορεί να ξεπεράσουν τα 300 εκατ. ευρώ.

Σε συνδυασμό με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιονομικού κόστους μπορεί να καλυφθεί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία.

Σε κάθε περίπτωση το τελικό πακέτο αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες, με τη ΔΕΘ να αποτελεί το ορόσημο για την παρουσίαση των μέτρων που θα καθορίσουν την πολιτική μισθών και εισφορών για το 2027.