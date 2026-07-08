Διπλό «πράσινο» χτύπημα Γιαμπουσέλε: Τα story με Λεσόρ και Φαλ και το πρώτο μήνυμα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ο 30χρονος Γάλλος φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, με τις συνολικές απολαβές του να φτάνουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις της EuroLeague.

Δεν άργησε να υπάρξει και η πρώτη αντίδραση του Γιαμπουσέλε για την μεταγραφή του. Ο θηριώδης Γάλλος φόργουορντ/σέντερ ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα story με μια φωτογραφία του ίδιου με τον Λεσόρ, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έκανε το ίδιο και με τον Φαλ.

Ο 30χρονος έδειξε εξαρχής το πόσο ανυπομονεί να συνεργαστεί με τους δύο συμπατριώτες του, υπό τις οδηγίες πια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και όχι στην εθνική Γαλλίας.

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Το πρώτο μήνυμα του Γιαμπουσέλε

Ο Γάλλος έστειλε λίγα λεπτά αργότερα και το πρώτο του μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού. «Είμαι περήφανος και ενθουσιασμένος που θα ενταχθώ στον Παναθηναϊκό. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτόν τον απίστευτο σύλλογο, να ανταγωνιστώ τους νέους μου συμπαίκτες και να γνωρίσω τους καταπληκτικούς οπαδούς», έγραψε ο Γιαμπουσέλε στο X.