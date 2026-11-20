Ο ανοιξιάτικος καιρός θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο με τη μικρή υποχώρηση του υδραργύρου να γίνεται αισθητή κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες. Ουσιαστική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την επόμενη Τρίτη (24/11), με τη θερμοκρασία να επιστρέφει μετά από πολλές ημέρες στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Το Σαββατοκύριακο, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται το Σάββατο (21/11) στη Θράκη, ενώ το βράδυ της Κυριακής (22/11) θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα βόρεια τμήματα της Μακεδονίας και τη δυτική Στερεά, ενώ σποραδικές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Η θερμοκρασία το Σάββατο (21/11) θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20-23, ενώ την Κυριακή (22/1) μέχρι τους 18-21oC.

Το Σάββατο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι στα πελάγη 4-6 μποφόρ, ενώ από την Κυριακή (22/11) από το μεσημέρι και μετά οι νοτιάδες επιστρέφουν που το βράδυ θα φτάνουν τα 5-6 μποφόρ.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22οC και ισχυρούς δυτικούς ανέμους το Σάββατο (21/11), 12-20οC και ασθενείς ανέμους την Κυριακή (22/1).

Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21οC το Σάββατο (21/11), 10 έως 18οC την Κυριακή (22/1).

Τη Δευτέρα (23/11) θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας με πολύ ισχυρούς νοτιάδες, ενώ από την Τρίτη (24/11) οι βοριάδες επιστρέφουν και ο υδράργυρος θα σημειώσει σημαντική πτώση στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.