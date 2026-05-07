Διπλωματία της μόδας: Πώς η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν χτίζει την εικόνα της μέσω του στυλ

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η 13χρονη κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, Τζου Άε, η οποία σύμφωνα με τους αναλυτές έχει λάβει το «χρίσμα» για να διαδεχθεί τον πατέρα της.

Η πρώτη της εμφάνιση έγινε τον Νοέμβριο του 2022, σε ηλικία μόλις 9 ετών κατά τις φήμες, όταν κυκλοφόρησε μια φωτογραφία της στην οποία στεκόταν στο πλευρό του Βορειοκορεάτη ηγέτη ενώ επέβλεπαν έναν πανύψηλο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο. Σε αυτή την εικόνα, «το αγαπημένο παιδί του Κιμ» όπως την αποκαλούν, φορούσε μαύρο παντελόνι και ένα λευκό φουσκωτό μπουφάν ενώ τα μακριά μαλλιά της ήταν πιασμένα πίσω.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η κόρη του Γιου Αε / Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ - EPA

Η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας πιστεύει ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν την επέλεξε ως διάδοχό του, δεδομένης της αυξανόμενης προβολής της σε τόσο νεαρή ηλικία. Από τότε, τα χτενίσματά της έχουν γίνει πιο περίτεχνα και οι επιλογές στα ρούχα ολοένα και πιο κομψά και εκλεπτυσμένα.

Σήμερα, η Τζου Άε, η οποία πιστεύεται ότι είναι πλέον 13 ετών, φωτογραφίζεται όλο και πιο συχνά με τον πατέρα της σε δημόσιες εκδηλώσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Ωστόσο, κατά τους αναλυτές τα ρούχα που επιλέγει να φορέσει αποκαλύπτουν πολλά περισσότερα για τη χώρα και τον τρόπο με τον οποίο να ηγηθεί. Το νεαρό κορίτσι εμφανίζεται συχνά πυκνά με δερμάτινα ρούχα, γούνες και ένα χτένισμα τύπου «κόκορα», επιλογές που χαρακτηρίζουν το πώς είναι ή θα πρέπει να είναι μια γυναίκα στη χώρα Βόρεια Κορέα.

Ο προσωπικός «στυλίστας» με έμφαση στην προπαγάνδα

Οι ενδυμασίες της Τζου Άε πιθανότατα καθορίζονται από το Τμήμα Προπαγάνδας και Υποκίνησης της κυβέρνησης του πατέρα της. Κατά καιρούς, έχει εμφανιστεί ντυμένη με επίσημα κοστούμια και φούστες, μια νύξη που παραπέμπει στη μητέρα της, Ρι Σολ Τζου.

«Καθώς η Τζου Άε είναι ακόμη πολύ νέα, η ηλικία της θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πιθανή αδυναμία για έναν μελλοντικό ηγέτη. Φαίνεται ότι το καθεστώς την ντύνει με επίσημα ρούχα παρόμοια με εκείνα που φορούσε η μητέρα της, ως τρόπο να καλύψει τη νεότητά της και να προβάλει μια πιο ώριμη εικόνα», αναφέρει στο BBC Korean ο αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Σετζόνγκ, Τσονγκ Σονγκ-Τσανγκ.

Άλλες φορές έχει εμφανιστεί με δερμάτινα μπουφάν «ρούχα ταυτόχρονα έντονα και casual» που θα ήταν κατάλληλα για επισκέψεις σε «σχετικά σκληρές ή άγριες τοποθεσίες», όπως στρατιωτικές βάσεις, σημειώνει ο Τσονγκ. Αυτό, ωστόσο, σημαίνει επίσης ότι καταλήγει να ντύνεται παρόμοια με τον πατέρα της, ο οποίος συνηθίζει να φορά μαύρα μπουφάν και παλτό.

Η αντιγραφή της μόδας προηγούμενων γενεών, γνωστή ως «αναπαραγωγή εικόνας», είναι μια τακτική που έχουν χρησιμοποιήσει οι ηγέτες της Βόρειας Κορέας για τη διατήρηση της εξουσίας. Κατά τα πρώτα χρόνια της ηγεσίας του, ο Κιμ Γιονγκ Ουν προσπάθησε να εξασφαλίσει τη νομιμοποίησή του με ενδυμασίες οι οποίες ήταν παρόμοιες με εκείνες του παππού του, Κιμ Ιλ Σουνγκ.

«Το Τμήμα Προπαγάνδας και Υποκίνησης έπαιξε έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ενορχήστρωση μιας σειράς διαδικασιών που μετέφεραν φυσικά τον σεβασμό από τον Κιμ Ιλ Σουνγκ στον Κιμ Γιονγκ Ουν», αναφέρει ο Τσονγκ. «Λέγεται ότι οι κάτοικοι της Βόρειας Κορέας εξεπλάγησαν όταν ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε για πρώτη φορά. Όμως και οι Νοτιοκορεάτες ειδικοί εξεπλάγησαν, επειδή η πρώτη εικόνα του Κιμ Γιονγκ Ουν έμοιαζε πολύ με τον νεαρό Κιμ Ιλ Σουνγκ».

Η 13χρονη «έβαλε» τη δυτική μόδα στη βορειοκορεατική ελίτ

Πέρα από την ενίσχυση της νομιμότητας της Τζου Άε, «η χρήση ρούχων που έχουν επιρροές από τη Δύση επιδεικνύει μια στρατηγική διαφοροποίησης. Δηλαδή ότι η κοινωνική τους θέση είναι θεμελιωδώς διαφορετική από εκείνη των απλών πολιτών», σημειώνει ο Τσονγκ.

«Η χρήση ρούχων από υψηλής ποιότητας δέρμα αποτελεί τρόπο επίδειξης ιδιαίτερης κοινωνικής θέσης», τονίζει ο Τσονγκ. «Τα δερμάτινα ρούχα δεν είναι συνηθισμένα στη Βόρεια Κορέα. Οι πολυτελείς μάρκες, τα γούνινα παλτό είναι είδη που δεν μπορούν να φορέσουν οι απλοί πολίτες».

Η εξελισσόμενη εικόνα της Τζου Άε έρχεται σε έντονη αντίθεση με τους αυστηρότερους περιορισμούς που ισχύουν για τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2020, η Βόρεια Κορέα θέσπισε τον Νόμο για την Απόρριψη της Αντιδραστικής Ιδεολογίας και Πολιτισμού, περιορίζοντας την «εξωτερική κουλτούρα».

Ωστόσο, το 2023, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κορέας δημοσίευσε βίντεο της Τζου Άε αυτή τη φορά φορώντας μαύρο φουσκωτό μπουφάν, το οποίο αργότερα αναγνωρίστηκε ως προϊόν αξίας 1.900 δολαρίων από τον γαλλικό οίκο μόδας Christian Dior.

Την επόμενη χρονιά, η Τζου Άε φόρεσε μια μερικώς διαφανή μπλούζα που αποκάλυπτε τα χέρια της σε τελετή ολοκλήρωσης κατοικημένης περιοχής στην πρωτεύουσα Πιονγιάνγκ.

Στη συνέχεια κυκλοφόρησε βιντεοσκοπημένη διάλεξη που απευθυνόταν στους πολίτες, προειδοποιώντας ότι τέτοια χτενίσματα και ρούχα δεν επιτρέπονται, καθώς είναι «αντισοσιαλιστικά και μη σοσιαλιστικά φαινόμενα που θολώνουν την εικόνα του σοσιαλιστικού συστήματος και διαβρώνουν το καθεστώς, στόχοι που πρέπει να εξαλειφθούν», σύμφωνα με το Radio Free Asia.

«Ακόμη και αν τα τζιν απαγορεύονται ως δυτική μόδα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν τα έχει φορέσει», λέει ο καθηγητής Λι Γου-Γιουνγκ από το Πανεπιστήμιο Βορειοκορεατικών Σπουδών. «Όσο κι αν απαγορεύονται ξένα πολιτιστικά στοιχεία και θεσπίζονται νόμοι, στη Βόρεια Κορέα δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να κάνει ο ανώτατος ηγέτης».

H Τζου Άε απέκτησε το δικό της ρεύμα

Παρόλα αυτά, αυτό δεν εμποδίζει ορισμένους Βορειοκορεάτες να προσπαθούν να συμβαδίσουν με τους Κιμ και να ντύνονται τόσο εκλεπτυσμένα όσο η Τζου Άε. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα έχουν αναφερθεί αυξήσεις στην κυκλοφορία πολυτελών προϊόντων, όπως καλλυντικά και αρώματα του γαλλικού οίκου Chanel, μεταξύ των εύπορων πολιτών, ενώ τα γούνινα παλτό έχουν γίνει δημοφιλή σε πόλεις κοντά στα σύνορα με την Κίνα.

Έχουν επίσης εμφανιστεί φωτογραφίες παιδιών σε φημισμένο νηπιαγωγείο να φορούν μερικώς διαφανείς μπλούζες, . Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για γυαλιά ηλίου και δερμάτινα παλτό τύπου trench coat, παρόμοια με αυτά της Τζου Άε και του Κιμ Γιονγκ Ουν, που γίνονται δημοφιλή μεταξύ εύπορων νέων.

Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι και η κόρη του Κιμ έχει γίνει είδωλο για τη νεολαία και χαράσσει δικό της «ρεύμα».