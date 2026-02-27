Διπλωματικές πηγές: Ελληνοτουρκικά και Ιράν στο επίκεντρο της συνάντησης Έλληνα ΥΠΕΞ με τον Ρούμπιο

Με σαφές γεωπολιτικό αποτύπωμα και με ελληνοτουρκικά και Ιράν να κυριαρχούν στην ατζέντα πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η συνάντηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης υπήρξαν επίσης επαφές στον Λευκό Οίκο, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς και με τη Γερουσιαστή Jeanne Shaheen, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Διπλωματικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η συνάντηση δεν ήταν αιφνιδιαστική ούτε αποτέλεσμα έκτακτης κλήσης από αμερικανικής πλευράς. Υπάρχει τακτική και περιοδική επικοινωνία μεταξύ των δύο υπουργών, ενώ είχε προηγηθεί επαφή τους στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η χρονική συγκυρία συνδέεται με τον ευρύτερο κύκλο επαφών στην Ουάσιγκτον και όχι με μεμονωμένο γεγονός.

Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως η συνάντηση Γεραπετρίτη-Ρούμπιο πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα. Όπως επισημαίνουν, πρώτη φορά υπουργός γίνεται δεκτός στον Λευκό Οίκο για συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και πρώτη φορά Ευρωπαίος κάνει δεύτερη φορά συνάντηση στην Ουάσιγκτον μέσα σε ένα χρόνο.

Ελληνοτουρκικά και Ιράν σε πρώτο πλάνο

Τα ελληνοτουρκικά και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο αποτέλεσαν βασικό κεφάλαιο της συζήτησης. Η ελληνική πλευρά ενημέρωσε αναλυτικά για την τελευταία επαφή με την Άγκυρα, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία βρίσκεται σε φάση αδράνειας και ότι δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος. Στο τραπέζι τέθηκαν ζητήματα οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών, η ευρύτερη εικόνα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και η ανάγκη αποφυγής εντάσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να αναλάβουν ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, διατηρώντας ωστόσο σταθερό ενδιαφέρον για τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας. Μεταφέρεται η εκτίμηση ότι η αξιοπιστία και η συνέπεια στις θέσεις αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης.

Η Ελλάδα, παρά το διαφορετικό γεωπολιτικό μέγεθος σε σχέση με την Τουρκία, προβάλλεται ως σταθερός σύμμαχος. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν και τα εξοπλιστικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των F-35 Lightning II, με τις διπλωματικές πηγές να μην αποκλείουν μελλοντικές εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συγκεκριμένος ορίζοντας.

Οι ΗΠΑ θέλουν να εξαντλήσουν τη διπλωματία στο θέμα του Ιράν

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο Ιράν. Οι δύο πλευρές φέρονται να συμφώνησαν ότι πρέπει να εξαντληθεί κάθε περιθώριο διπλωματικής επίλυσης των διαφορών και να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης ρευστότητας στη Μέση Ανατολή, επισημάνθηκε η σημασία της συντονισμένης προσέγγισης και της διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας.

Η ελληνική πλευρά παρουσίασε τον ρόλο της χώρας ως αξιόπιστου συνομιλητή τόσο με το Ισραήλ όσο και με αραβικά κράτη, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα συμβολής σε ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και στη διαδικασία σταθεροποίησης στη Γάζα, πάντα με αναφορά στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στη συζήτηση περιλήφθηκαν επίσης η Ουκρανία, η Αφρική και οι μεταναστευτικές ροές που συνδέονται με ένοπλες συγκρούσεις, με ειδική μνεία στο Σουδάν.

Η συνάντηση, αν και είχε προγραμματιστεί για μισή ώρα, διήρκεσε περίπου 50 λεπτά, γεγονός που –κατά τις ίδιες πηγές– αποτυπώνει το εύρος και το βάθος των θεμάτων που εξετάστηκαν. Στο διμερές επίπεδο συζητήθηκαν η αμυντική συνεργασία, η προοπτική περαιτέρω εμβάθυνσης του στρατηγικού διαλόγου και η ενεργειακή συνεργασία, καθώς και η παρουσία μεγάλων αμερικανικών εταιρειών στην Ελλάδα, όπως η Microsoft και η Amazon.

Θα υπάρξει συνάντηση Τράμπ-Μητσοτάκη;

Σε πολιτικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν υπάρχει συγκεκριμένος προγραμματισμός, αν και η προοπτική παραμένει ανοικτή.

Αναφορά γίνεται και στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με διπλωματικές πηγές να σημειώνουν τη δυνατότητα πρόσβασης και δικτύωσης που διαθέτει. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι οι επαφές θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας–ΗΠΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή παραμένουν στον πυρήνα των διεθνών εξελίξεων.