Διπλωματική «γκάφα» των ΗΠΑ: Έσβησαν μήνυμα του Βανς για τη γενοκτονία των Αρμενίων

Επίσημη επίσκεψη στις χώρες του νότιου Καυκάσου πραγματοποιεί ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς με πρώτη στάση την Αρμενία.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ερεβάν, το ζεύγος Βανς επισκέφθηκε το μνημείο της γενοκτονίας των Αρμενίων Τσιτσερνακαμπέρντ στο Γερεβάν και κατέθεσε λουλούδια ενώ στη συνέχεια ο Τζει Ντι Βανς ανάρτησε μήνυμα στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «H επίσκεψη αυτή είχε σκοπό να τιμήσει τα θύματα της γενοκτονίας των Αρμενίων του 1915» ανέφερε η ανάρτηση.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος προχώρησε στη διαγραφή της ανάρτησης εξηγώντας ότι το μήνυμα, που ενδέχεται να ενοχλήσει την Τουρκία, σύμμαχο της Ουάσινγκτον, αναρτήθηκε κατά λάθος. «Είναι ένας λογαριασμός που τον διαχειρίζονται υπάλληλοι και υπάρχει κατά κύριο λόγο για την ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο από τις δραστηριότητες του αντιπροέδρου», είπε ο εκπρόσωπος του Βανς, παραπέμποντας στις δηλώσεις του ίδιου, στις οποίες δεν περιλαμβανόταν η λέξη «γενοκτονία».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του κατέθεσαν λουλούδια στο Μνημείο της Γενοκτονίας των Αρμενίων στο Ερεβάν / Reuters

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν η επίσκεψή του στο μνημείο είχε ως στόχο να αναγνωρίσει τη γενοκτονία, ο Βανς απάντησε: «Προφανώς, είναι ένα πολύ φρικτό πράγμα που συνέβη πριν από λίγα περισσότερα από 100 χρόνια και κάτι που ήταν πολύ, πολύ σημαντικό για αυτούς (σ.σ. τους Αρμένιους) πολιτισμικά μιλώντας. Επομένως, σκέφτηκαν σε ένδειξη σεβασμού, τόσο για τα θύματα αλλά επίσης και για την αρμενική κυβέρνηση, που είναι πολύ σημαντικός εταίρος μας στην περιοχή, για τον πρωθυπουργό Πασινιάν, ήθελα να πάω και να το επισκεφθώ και να αποτίσω φόρο τιμής».

Η επίσκεψη του Βανς στην Αρμενία είχε ως στόχο να προωθήσει τις συμφωνίες που σύναψε η κυβέρνηση Τραμπ με το Γερεβάν και το Μπακού, μετά τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες ως ένα από τα κυριότερα επιτεύγματα της θητείας του.

Παράλληλα, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας ανοίγοντας τον δρόμο για την κατασκευή ενός πυρηνικού εργοστασίου στη χώρα. Σήμερα, ταξίδεψε στο Αζερμπαϊτζάν και υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της οικονομίας, καθώς η Ουάσινγκτον επιχειρεί να επεκτείνει την επιρροή της σε μια περιοχή όπου παλαιότερα ο κύριος παράγοντας ήταν η Ρωσία.