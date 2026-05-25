Δίπολο με Μητσοτάκη επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ – Στο στόχαστρο Τσίπρας και Καρυστιανού

Να σπάσει το μονοπώλιο των πολιτικών συζητήσεων των τελευταίων ημερών που περιστρέφονται γύρω από τα νέα κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρας επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ , θέτοντας τα -δικά του- προτάγματα και διακυβεύματα για το πολιτικό σκηνικό.

Επί της ουσίας, το μήνυμα που εκπέμπουν από την Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι ο φορέας και το πρόσωπο για να εκφράσει την εναλλακτική στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν χρειάζεται να αναζητηθεί στα προσεχώς, καθώς ήδη υπάρχει και είναι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης

«Ο κόσμος θέλει συνέπεια, ανθεκτικότητα, πολιτικό σχέδιο, δομική και πολυθεματική αντιπαράθεση με τη ΝΔ. Και σήμερα έχουμε δύο διακριτικά πολιτικά σχέδια: ή συνεχίζουμε την πολιτική αυτή με τη ΝΔ και ενδεχομένως με συνεργασία με τον κ. Βελόπουλο ή επιλέγουμε ΠΑΣΟΚ και έχουμε κυβέρνηση προοδευτική με άλλο στίγμα», είναι το κεντρικό σχόλιο κορυφαίων στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ ειδικά ως προς τα πρόσωπα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ απαντώντας στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού περιέγραψε τις επιλογές ως δίλημμα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Νίκο Ανδρουλάκη.

Από την πλευρά του, με ένα κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλησε να εστιάσει στο ιδεολογικό περιεχόμενο της πρότασής του για πολιτική αλλαγή, επενδύοντας στις φράσεις κλειδια «μαζί» και «όχι στο όνομα μας». Συνομιλητές του έλεγαν στον FLASH ότι ο κ. Ανδρουλάκης δίνει το σύνθημα της πολιτικής αλλαγής και του μετώπου μαζί με την κοινωνία, που στο όνομα της δεν δέχεται τη διεύρυνση των ανισοτήτων, μια καθημερινή ζωή χωρίς ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική, την υπονόμευση των θεσμών, ένα κράτος-λάφυρο, τη φυγή των νέων στο εξωτερικό και τις χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα.

Παράλληλα, κάνοντας μια επισκόπηση των αδιεξόδων που θεωρεί ότι προκαλεί στην κοινωνία και την οικονομία η διακυβέρνηση της ΝΔ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος και πάλι στο σύνολο των πολιτών, ζητούσε να μπει ένα τέλος στις εκλογές στον «κατήφορο» και να μην μετατραπούν «τα αδιέξοδα του συστήματος Μητσοτάκη σε αδιέξοδα για τον λαό και τη χώρα».

Για τον κ. Ανδρουλάκη, αυτό που θα κριθεί στην επόμενη κάλπη ανάμεσα στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ και εκείνη της ΝΔ, είναι η αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής ή ο συμβιβασμός με την αυθαιρεσία, τη διαφθορά και την ατιμωρησία, ενώ κλείνοντας το μάτι στους αποστασιοποιημένους από την πολιτική και στους δυσαρεστημένους από την κυβέρνηση, τους κάλεσε να μην αφήσουν την απογοήτευση να γίνει αδράνεια, αλλά να τη μετατρέψουν σε συλλογική βούληση και δράση.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο FLASH από την Χαριλάου Τρικούπη δεν συζήτησαν ποτέ σοβαρά ούτε ενέδωσαν σε προτροπές μέσω του Τύπου περί αντιπερισπασμού στην αυριανή εκδήλωση παρουσίασης του νέου κόμματος Τσίπρα πχ με κατάθεση πρότασης δυσπιστίας. Η μέχρι στιγμής προγραμματισμένη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ είναι για την Τετάρτη, διοργανώνεται από την Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης και θα έχει ως αντικείμενο την Αυτοδιοίκηση, ένα χώρο με ισχυρά ερείσματα και δυναμική για την Χαριλάου Τρικούπη από όπου είναι πολύ πιθανό να υπάρξει και η απάντηση στα όσα θα πει μια ημέρα νωρίτερα ο πρώην πρωθυπουργός.

Προσωπική στόχευση Τσίπρα

Σε κάθε περίπτωση, από το ΠΑΣΟΚ ήδη ξεκαθαρίζουν ότι στην Κεντροαριστερά δεν υπάρχει κενό, αλλά κόμμα με στίγμα, πρόγραμμα και σχέδιο, που αποτελεί τον άλλο πόλο στη ΝΔ και το αποδεικνύει με τις μάχες που δίνει καθημερινά στη Βουλή και στην κοινωνία. Δεύτερον, με νόημα υπογραμμίζουν ότι τα κόμματα δεν γίνονται ερήμην των κοινωνικών αναγκών, ούτε προκύπτουν από προσωπική στόχευση αλλά οφείλουν να εκφράζουν μία αναγκαιότητα, αναφορά – καρφί για τον κ. Τσίπρα, στον οποίο συν τοις άλλοις καταλογίζουν «μοναχικό δρόμο» σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που έχει ανοίξει τις πόρτες του σε όποιον και όποια από άλλα κόμματα επιθυμεί να συμπορευτεί μαζί του.

Τέλος, για την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού αλλά και το κυοφορούμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, είναι σαφές ότι οι αγωνίες της Χαριλάου Τρικούπη είναι αισθητά λιγότερες, κάτι που αποτυπώνεται και στον σχετικό σχολιασμό. «Προφανώς είναι ένα κόμμα (της κ. Καρυστιανού) που φαίνεται να έχει μια ατζέντα συντηρητική, υπερσυντηρητική και γι’ αυτό βλέπουμε την πολεμική που αναπτύσσει η ΝΔ, καθώς το νέο κόμμα ακουμπάει στο μαλακό υπογάστριο ενός μέρους του ακροατηρίου της ΝΔ, προφανώς, και σε ακροατήρια άλλα, όπως του κ. Βελόπουλου», απάντησε πρόσφατα ο Κώστας Τσουκαλας.

Όλα αυτά εν αναμονή των νέων δημοσκοπήσεων του Ιουνίου, που ενδεχομένως να βάλουν τις επίμαχες συζητήσεις σε μια καινούρια βάση για όλους.