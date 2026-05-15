«Διπρόσωπος» καιρός το Σαββατοκύριακο: Από τη σκόνη και τις βροχές, στην ηλιοφάνεια

Δύο πρόσωπα θα έχει ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο (16/5) αναμένονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, με αφρικανική σκόνη στα νότια και καταιγίδες στα βόρεια, ενώ την Κυριακή (17/5) θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Το Σάββατο, το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές στην Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, ενώ σποραδικές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το μεσημέρι βροχές θα σημειωθούν στη Στερεά, ενώ αναμένεται πέρασμα από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και μέχρι το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη. Λίγες σύντομες ασθενείς βροχές θα εκδηλωθούν και στις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο.

Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες 3-6 και τοπικά στο βόρειο 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί 3-5 και στο βόρειο πρόσκαιρα 6-7 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία στη δυτική και βόρεια χώρα δε θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 20-23, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 24-27 και στην Κρήτη τοπικά τους 28-30oC.

Ασθενείς βροχές στην Αττική

Στην Αττική θα επικρατήσουν αρχικά αραιές νεφώσεις, που γρήγορα θα αυξηθούν και το μεσημέρι θα εκδηλωθούν ασθενείς βροχές, με βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15-23 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν βροχές, τοπικά ισχυρές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 oC, με νοτιάδες 3-5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και αραιή συννεφιά κυρίως στη νότια χώρα, ενώ και η σκόνη θα περιοριστεί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Μόνο στα βορειοανατολικά και κυρίως τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν μπόρες και λίγες ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι στις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, με τους ανέμους στα πελάγη να φτάνουν μέχρι τα 5-6 μποφόρ. Τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η καλοκαιρία σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.