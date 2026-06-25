Δίψα για Μπάλα. Δίψα για ΒΙΚΟΣ COLA 1+1

Από τις 25 Ιουνίου έως και τις 14 Ιουλίου 2026, η ΒΙΚΟΣ COLA κάνει την απόλαυση διπλή και φροντίζει να γεμίσει κάθε ποδοσφαιρική βραδιά με ακόμα περισσότερη δροσιά και γεύση. Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη τους ΒΙΚΟΣ COLA σε μοναδική προσφορά 1+1 δώρο στις αλυσίδες super market.

Με το ποδοσφαιρικό κλίμα να ανεβάζει ένταση και τις βραδιές των αγώνων να γίνονται η καλύτερη αφορμή για παρέα, η ΒΙΚΟΣ COLA δίνει ακόμα περισσότερους λόγους για στιγμές γεμάτες γεύση και διασκέδαση. Δυνατές φάσεις, αγαπημένες street food γεύσεις, καλή παρέα και παγωμένη ΒΙΚΟΣ COLA συνθέτουν το απόλυτο match για κάθε αναμέτρηση.

Και όταν η αγαπημένη σου cola έρχεται σε προσφορά 1+1, η απόλαυση γίνεται διπλή, χαρίζοντας ακόμα περισσότερους λόγους για να απολαύσεις κάθε αγώνα, κάθε γκολ και κάθε πανηγυρισμό.

Διπλή δροσιά, διπλή γεύση, διπλή ΒΙΚΟΣ COLA για κάθε στιγμή που αξίζει να μοιράζεσαι.

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε., από το 1990, δραστηριοποιείται δυναμικά στον κλάδο του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα, αποτελώντας έναν από τους πλέον αξιόπιστους και αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς οργανισμούς του κλάδου.

Διαθέτοντας 7 πηγές φυσικού νερού, 4 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής και συνολική δυναμικότητα 677.200 φιαλών ανά ώρα, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στην τεχνολογία και την καινοτομία, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από προστατευόμενη περιοχή NATURA, αποτελεί την #1 επιλογή στην ελληνική αγορά και τα φυσικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ και ΙΡΙΣ συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αναγκών.

Με στρατηγικό προσανατολισμό στην ποιότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική υπευθυνότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική και διεθνή αγορά, θέτοντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της δραστηριότητα

Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.