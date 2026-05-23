Δίψα για την κούπα: Πόσοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού αναμένονται στο T-Center για τον τελικό με τη Ρεάλ

Ο τελικός της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να διεξαχθεί σε έντονα «ερυθρόλευκο» κλίμα, με τη στήριξη του κόσμου να αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της αναμέτρησης.



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περισσότεροι από 15.000 φίλοι των Πειραιωτών θα βρίσκονται στις εξέδρες του T-Center για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (21:00), δίνοντας ισχυρή ώθηση στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.



Η αυξημένη παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού προέκυψε και από μεταβιβάσεις εισιτηρίων που έγιναν μετά τους ημιτελικούς του Final Four, καθώς φίλαθλοι ομάδων που αποκλείστηκαν δεν θα παρακολουθήσουν τον τελικό.



Από την άλλη πλευρά, η παρουσία των φίλων της ισπανικής ομάδας υπολογίζεται αισθητά μικρότερη, με 700 υποστηρικτές της να αναμένονται στο γήπεδο.



Μετά την πειστική εμφάνιση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό, ο Ολυμπιακός πηγαίνει στον τελικό με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας στο πλευρό του και τη δυναμική στήριξη του κόσμου του.