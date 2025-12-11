Δίψα για ΒΙΚΟΣ COLA, Δίψα για Christmas Theater

Η μαγεία των Χριστουγέννων επιστρέφει στο Christmas Theater με τη ΒΙΚΟΣ COLA. Από το 2022, αυτή η συνεργασία έχει εξελιχθεί σε θεσμό, γεμίζοντας την εορταστική περίοδο με ενέργεια, χαρά και δίψα για Χριστούγεννα.

Το Christmas Theater συνεχίζει δυναμικά τη φετινή σεζόν με ένα πλούσιο πρόγραμμα διεθνών παραστάσεων και εντυπωσιακών παραγωγών που εμπνέουν, ψυχαγωγούν και φέρνουν κοντά μικρούς και μεγάλους. Σε αυτή τη δημιουργική πορεία, η ΒΙΚΟΣ COLA ανανεώνει τη συνεργασία της ως επίσημος χορηγός, προσθέτοντας διάθεση για χαρά και μοναδικές εμπειρίες.

Με κάθε γουλιά: Classic, Stevia ή Zero Sugar, η ΒΙΚΟΣ COLA συντροφεύει τους θεατές, σε κάθε στιγμή που γίνεται ανάμνηση.

Φέτος, κάνε τα Χριστούγεννα αξέχαστα: ζήσε τη μαγεία, μοιράσου τη χαρά και γέμισε κάθε στιγμή με ΒΙΚΟΣ COLA.

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Από το 1990, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. διαμορφώνει το μέλλον του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα. Με 7 πηγές νερού, 4 υπερσύγχρονα εργοστάσια και δυναμικότητα παραγωγής 569.700 φιαλών/ώρα, η εταιρεία συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία για να προσφέρει κορυφαίας ποιότητας προϊόντα. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από την προστατευόμενη περιοχή NATURA, είναι η #1 επιλογή στην ελληνική αγορά. Δίπλα του, τα φυσικά μεταλλικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ, ΙΡΙΣ και το premium μ. Artisan, καλύπτουν κάθε ανάγκη των καταναλωτών που αναζητούν αγνότητα και εξαιρετική ποιότητα. Πιστή στη δέσμευσή της για ποιότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων συνεχίζει να ηγείται, διατηρώντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο κάθε της δραστηριότητας. Από το 2024, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, η εταιρεία υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 62,8 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».