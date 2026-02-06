Δυστύχημα Ρουμανία: Αίτημα για μνημείο στον τόπο της τραγωδίας για τα επτά αδικοχαμένα «αετόπουλα»

Σε μια συγκινητική κίνηση αλληλεγγύης προχώρησε η Ένωση Φιλάθλων της Τιμισοάρα «Druckeria», υποβάλλοντας επίσημο αίτημα για τη δημιουργία μνημείου στο σημείο της πολύνεκρης οδικής τραγωδίας των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Οι Ρουμάνοι φίλαθλοι, που στάθηκαν στο πλευρό του ΠΑΟΚ από την πρώτη στιγμή του δυστυχήματος, κατέθεσαν σχετικό υπόμνημα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της περιοχής.

Η πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός μνημειακού χώρου ως φόρο τιμής στους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του «Δικεφάλου». Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει τη διαμόρφωση μιας ειδικής και ασφαλούς ζώνης στάθμευσης περιμετρικά του σημείου, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να αποτίουν φόρο τιμής χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια ή να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία.

Το σχετικό υπόμνημα:



«Η Ένωση Φιλάθλων Τιμισοάρα «Druckeria» σας απευθύνει το παρόν υπόμνημα στο πλαίσιο του σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στην εθνική οδό DN6, στην περιοχή του χωριού Lugojel, στο οποίο ενεπλάκησαν φίλαθλοι της ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διέσχιζαν τη Ρουμανία.



Αμέσως μετά το δυστύχημα, η κοινότητα των φιλάθλων της Τιμισοάρα, μέσω της Ένωσης Druckeria, ενεπλάκη άμεσα στην υποστήριξη των πληγέντων. Διατηρήσαμε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές, το ιατρικό προσωπικό και τους Έλληνες φιλάθλους, παρέχοντας ανθρώπινη, υλικοτεχνική και επικοινωνιακή υποστήριξη τόσο στους τραυματίες όσο και στις ομάδες φιλάθλων που επέστρεφαν από το ταξίδι και είχαν ανάγκη από σαφείς πληροφορίες και διαμεσολάβηση σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή.



Μετά τα γεγονότα αυτά, οι εκπρόσωποι των φιλάθλων του ΠΑΟΚ μας μετέφεραν την επιθυμία τους να σηματοδοτηθεί ο τόπος του δυστυχήματος με την τοποθέτηση ενός μικρού μνημειακού στοιχείου, υπό τη μορφή ενός μικρού παραδοσιακού ελληνικού εκκλησακίου (εικονοστάσι), αποκλειστικά μνημονικού χαρακτήρα. Η πρόθεσή τους είναι καθαρά συμβολική, ως χώρος περισυλλογής και σεβασμού προς τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, χωρίς επιδεικτικό ή διεκδικητικό χαρακτήρα. Με το παρόν υπόμνημα επιθυμούμε να διατυπώσουμε μια σαφή και συνεκτική πρωτοβουλία, η οποία να μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την έναρξη θεσμικού διαλόγου με τη Διεύθυνση Εθνικών Οδών Caransebeș – Τομέας Lugoj, δεδομένου ότι το σημείο βρίσκεται επί εθνικής οδού με έντονη κυκλοφορία.



Πέραν της μνημονικής διάστασης, θεωρούμε απολύτως αναγκαία την προσέγγιση του ζητήματος και από την πλευρά της οδικής ασφάλειας. Εκτιμούμε ρεαλιστικά ότι στο προσεχές διάστημα θα υπάρξει σταθερή ροή Ρουμάνων και αλλοδαπών φιλάθλων που θα επιθυμούν να σταματούν στο σημείο για να αποτίσουν φόρο τιμής. Ελλείψει στοιχειώδους υποδομής, οι στάσεις αυτές θα πραγματοποιούνται ούτως ή άλλως, υπό ακατάλληλες και επικίνδυνες συνθήκες, σε τμήμα δρόμου με υψηλή κυκλοφορία και μεγάλες ταχύτητες.



Για τον λόγο αυτό, η πρότασή μας είναι η διαμόρφωση μιας μικρής ζώνης στάθμευσης εκτός του οδοστρώματος, η οποία να επιτρέπει την ασφαλή προσωρινή στάση των οχημάτων, χωρίς να επηρεάζεται η ροή της κυκλοφορίας και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των χρηστών του δρόμου. Η ζώνη αυτή θα μπορούσε να ενσωματώνει με διακριτικό και κατάλληλο τρόπο και τον μνημειακό χώρο που θα περιλαμβάνει το μικρό εκκλησάκι που προτείνουν οι Έλληνες φίλαθλοι.



Θεωρούμε ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι υπεύθυνη, προληπτική και ρεαλιστική, καθώς ξεκινά από μια υφιστάμενη πραγματικότητα και τη διαχειρίζεται με πολιτισμένο και ασφαλή τρόπο, προς όφελος όλων: των αρχών, των χρηστών του δρόμου και των επισκεπτών. Η εναλλακτική λύση, δηλαδή η αγνόηση του φαινομένου, θα δημιουργούσε αναπόφευκτα κινδύνους και καταστάσεις δύσκολα ελέγξιμες.



Η Ένωση Φιλάθλων Τιμισοάρα Druckeria δηλώνει την πλήρη διαθεσιμότητά της να στηρίξει την πρωτοβουλία αυτή μέσω διαλόγου, διαμεσολάβησης με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και συμμετοχής στον συντονισμό των τεχνικών πτυχών της, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Σας ευχαριστούμε για το άνοιγμα που έχετε ήδη επιδείξει και για τη διαθεσιμότητά σας να εξετάσετε την πρότασή μας, η οποία κατατίθεται με πλήρη αίσθηση ευθύνης τόσο απέναντι στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν όσο και απέναντι στην ασφάλεια όλων των υπολοίπων.



Με εκτίμηση, Ένωση Φιλάθλων Τιμισοάρα Druckeria δια του Sebastian-Lucian Novović, Προέδρου».