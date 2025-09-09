Δείτε την τελετή θυρανοιξίων του Αγίου Νικολάου στο Ναύπλιο (Βίντεο)

Η παρακολούθηση των βίντεο από την τελετή των θυρανοιξίων του ιστορικού ναού του Αγίου Νικολάου στο λιμάνι του Ναυπλίου αποκαλύπτει με ζωντάνια και συναίσθημα την αποκατάσταση ενός πολιτιστικού θησαυρού που παρέμενε κλειστός επί σχεδόν δέκα χρόνια.

Τη λιτή αλλά συγκινητική τελετή τέλεσε ο Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος, παρουσία πλήθους κόσμου, εκπροσώπων των τοπικών αρχών, της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΟ Γιώργου Διδασκάλου, του δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Ορφανού κ.α.

