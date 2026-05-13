Δείτε τον «Μάνθο Φουστάνο» στα 65 του - Πέρασαν 26 χρόνια από το «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Έχουν περάσει 26 χρόνια από τότε που έπεσε η αυλαία της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1 «Κωνσταντίνου και Ελένης» και ο τηλεοπτικός Μάνθος Φουστάνος παραμένει το ίδιο γοητευτικός όπως τότε.

Ο Βασίλης Κούκουρας βρέθηκε στην παρουσίαση του καινούριου βιβλίου του Ντίνου Σπυρόπουλου «Χιόνισε στο Λιανοκλάδι» και όλοι είχαν να πουν πόσο λίγο έχει αλλάξει ο ήρωας της σειράς του Χάρη Ρώμα, αφού στα 65 του χρόνια παραμένει το ίδιο γοητευτικός!





Λίγα λόγια για το βιβλίο

Μετά τη «Φαρμακωμένη» ο Ντίνος Σπυρόπουλος επανέρχεται με το δεύτερο αστυνομικό μυθιστόρημα εποχής. Ο Θανάσης Δαγρές, ενωμοτάρχης στην πόλη της Λαμίας το 1966, αναλαμβάνει να εξιχνιάσει το θάνατο μιας εντυπωσιακής γυναίκας στη γειτονική κωμόπολη. Οι συνθήκες του θανάτου είναι πρωτόγνωρες και ασυνήθιστες, ακόμα και για το μυαλό του Δαγρέ που είναι εξοικειωμένο στο να αντιμετωπίζει μυστηριώδεις καταστάσεις.

Το κοινωνικό περιβάλλον της ελληνικής επαρχίας και οι συμβιβασμοί επιδρούν στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων; Τα χρόνια προβλήματα έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία; Στη δεκαετία του ’60 όλα μοιάζουν θολά, όπως και το πολιτικό τοπίο της χώρας».