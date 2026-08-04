Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Κυριάκος Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων

O Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, την Τετάρτη (5/8), στις 10 το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου.



Στη συνέχεια, στις 11:00, ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει διυπουργικής σύσκεψης με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων.