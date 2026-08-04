Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης πυρόπληκτοι Μέγαρο Μαξίμου

Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Κυριάκος Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων

Ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει διυπουργικής σύσκεψης με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων.

Μέγαρο Μαξίμου / Eurokinissi
Μέγαρο Μαξίμου / Eurokinissi
Σπύρος Μουρελάτος avatar
Σπύρος Μουρελάτος

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O Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, την Τετάρτη (5/8), στις 10 το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνέχεια, στις 11:00, ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει διυπουργικής σύσκεψης με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων.

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Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης πυρόπληκτοι Μέγαρο Μαξίμου

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