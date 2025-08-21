«Δώδεκα χρόνια παιδί μου... Μαμά, βοήθεια μαμά...»: Συγκλονίζει η μητέρα της Ασπασίας

Δώδεκα χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο πατέρας της Ασπασίας Μπόγρη την πυροβόλησε για να εκδικηθεί τη μητέρα της. Η μητέρα της, Σπυριδούλα Φατούρου, μοιράζεται μέσω των social media τα συναισθήματά της και την ανάγκη της να συνεχίσει να ελπίζει σε ένα θαύμα για την πολυαγαπημένη κόρη της.

«Δώδεκα χρόνια παιδί μου... Μαμά, βοήθεια μαμά... Από τότε σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν...» γράφει στην τελευταία της ανάρτηση και σκορπίζει ρίγη συγκίνησης.

Ήταν 12 Αυγούστου του 2013 όταν η 17χρονη Ασπασία, που βρισκόταν μπροστά σε ένα περίπτερο στην πλατεία Λαϊκής Αγοράς του Άργους, είδε τον πατέρα της να τη σημαδεύει με ένα όπλο. Φώναξε «Βοήθεια, μαμά», αλλά εκείνος την πυροβόλησε στο κεφάλι εξ επαφής. Όχι μία, αλλά δύο φορές.



Εκείνη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκείνος γύρισε στο σπίτι του και αυτοπυροβολήθηκε. Πάλεψε για λίγες ημέρες στο Τζάνειο νοσοκομείο, αλλά τελικά πέθανε.

Στο σπίτι του 47χρονου επιχειρηματία οι Αρχές βρίσκουν μια χειρόγραφη επιστολή με αποδέκτη τη γυναίκα του, την οποία κατηγορούσε για τη διάλυση του γάμου τους. «Σκοτώνω την κόρη μας για να μη γίνει σαν και εσένα. Κανονικά θα έπρεπε να σκοτώσω εσένα, αλλά επειδή θα ζήσεις, όσο ζήσεις, με το βάρος του θανάτου της, θα είναι καλύτερα».



Η Ασπασία κερδίζει τη μάχη για τη ζωή, αλλά πλέον έχει 99% αναπηρία. Μάνα και κόρη μεταβαίνουν σε κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα. Μετά από τέσσερα χρόνια παραμονής, η Ασπασία μεταφέρεται στο σπίτι της.

Όπως έχει δηλώσει η κ. Φατούρου, «η Άσπα ξέρει ότι την πυροβόλησε ο πατέρας της, θυμάται τα πάντα, δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη μνήμη της. Για πριν το συμβάν θυμάται τα πάντα. Για το συμβάν δεν της έχει γίνει ευθέως ερώτηση για το αν ξέρει γιατί είναι πια έτσι, είναι λίγο επικίνδυνο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Σε ερώτηση όμως για το αν της λείπουν κάποια δικά της πρόσωπα, φίλοι και συγγενείς, απαντούσε καταφατικά, όταν ρωτήθηκε όμως για τον πατέρα της είπε κατηγορηματικά όχι».