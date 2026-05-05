Δοκιμαστικό δρομολόγιο Έδεσσα-Φλώρινα με Κυρανάκη - Έρχεται επανεκκίνηση της γραμμής

Με τη συμμετοχή του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στελεχών του ΟΣΕ και της Hellenic Train, πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου 2026 δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσσα προς τη Φλώρινα, με ενδιάμεση στάση στο Αμύνταιο. Η κίνηση σηματοδοτεί την επανεκκίνηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Φλώρινας, έπειτα από μακρά περίοδο αδράνειας.

Ο κ. Κυρανάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, τονίζοντας ότι η επαναλειτουργία της γραμμής είναι αποτέλεσμα εντατικής προσπάθειας των τελευταίων μηνών. Όπως ανέφερε, τα συνεργεία του ΟΣΕ και της Hellenic Train αντιμετώπισαν σοβαρά τεχνικά προβλήματα που είχαν θέσει τη γραμμή εκτός λειτουργίας για μεγάλο διάστημα.

Έως 100 χλμ/ώρα - Δρομολόγια από τα τέλη Μαΐου

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, η γραμμή θεωρείται πλέον ασφαλής και πλήρως λειτουργική, με δυνατότητα ανάπτυξης ταχυτήτων έως 100 χιλιόμετρα την ώρα, όπως επιβεβαιώθηκε και κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έως το τέλος Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσουν τα κανονικά δρομολόγια, με δύο ζεύγη τρένων ημερησίως - ένα πρωινό και ένα απογευματινό. Δεν απέκλεισε, μάλιστα, την προσθήκη τρίτου δρομολογίου, εφόσον αυξηθεί η επιβατική ζήτηση.

Όπως σημείωσε, η βιωσιμότητα της γραμμής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση της από το επιβατικό κοινό.

«Κοινωνική ανάγκη η επιστροφή του τρένου»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή της τοπικής κοινωνίας και των πολιτικών εκπροσώπων της περιοχής, επισημαίνοντας ότι η επαναλειτουργία της γραμμής δεν έχει μόνο συγκοινωνιακό χαρακτήρα.

«Η επιστροφή του τρένου στη Φλώρινα αποτελεί και κοινωνική ανάγκη», ανέφερε, τονίζοντας ότι εξυπηρετεί εργαζόμενους, φοιτητές και ηλικιωμένους που για χρόνια στερούνταν μια οικονομική και αξιόπιστη επιλογή μετακίνησης.

Νέο σύστημα γεωεντοπισμού

Ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε επίσης ότι εντός του επόμενου μήνα θα τεθεί σε λειτουργία σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού, το οποίο θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τη θέση των τρένων, την τήρηση των δρομολογίων και πιθανές καθυστερήσεις.

Την ίδια στιγμή, το σύστημα θα επιτρέπει στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ να παρακολουθεί την κυκλοφορία και να εντοπίζει άμεσα παραβιάσεις κανονισμών, ενισχύοντας το επίπεδο ασφάλειας.

Στόχος ο εκσυγχρονισμός του δικτύου

Αναφερόμενος στη συνολική στρατηγική του υπουργείου, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών επανέλαβε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ανασυγκρότηση και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου, με έμφαση στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Όπως δήλωσε, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, ώστε από τον Σεπτέμβριο να επανέλθουν πλήρως τα δρομολόγια, με σύγχρονα συστήματα τηλεδιοίκησης, σηματοδότησης και αυτόματης πέδησης.

Αναβαθμίσεις και σε άλλες γραμμές

Σε ό,τι αφορά τη γραμμή Θεσσαλονίκη-Ειδομένη, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι τα έργα αναβάθμισης έχουν ολοκληρωθεί, αποκαθιστώντας μια κρίσιμη διασυνοριακή σύνδεση.

Για τη γραμμή προς τη Βόρεια Μακεδονία μέσω Φλώρινας, σημείωσε ότι απομένουν περιορισμένες εργασίες κοντά στα σύνορα, διευκρινίζοντας ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αποτελεί η πλήρης λειτουργία της γραμμής Θεσσαλονίκη-Φλώρινα.

Θετικές ήταν οι αντιδράσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση, με δημάρχους της περιοχής και τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης να χαιρετίζουν την επαναλειτουργία της γραμμής, κάνοντας λόγο για μια εξέλιξη με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για την περιοχή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ