Δοκιμή νέου ουκρανικού βαλλιστικού πύραυλου - Εντείνονται τα ρωσικά χτυπήματα

Την επιτυχή δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου εγχώριας κατασκευής αποκάλυψε ο απερχόμενος Ουκρανός υπουργός Άμυνας, Μιχαΐλο Φέντοροφ, κατά τις αναρτήσεις σε social media που έκανε αυτές τις μέρες, με αφορμή την παραίτησή του από την κυβέρνηση.

Η δοκιμή του βαλλιστικού πυραύλου

Πιο συγκεκριμένα, σε δημοσίευσή του στο X (πρώην twitter) απαρίθμησε μια λίστα 22 σημείων για το τι κατάφερε να επιτύχει στη θέση του υπουργού Άμυνας της χώρας, μεταξύ των οποίων και την παραγωγή εγχώριων βαλλιστικών, σημειώνοντας πως «αναθεωρήσαμε ριζικά τις τεχνικές προδιαγραφές, μεγιστοποιήσαμε την ακρίβεια και μειώσαμε το κόστος κατά 30%».

It has been a great honor to serve the Ukrainian people as the Minister of Defense.



Here is what our team managed to achieve:



1. Disabled Starlink access for Russian forces.



2. Took over a Ministry of Defense with zero budget, took a risk, reallocated funds from payroll from… pic.twitter.com/18B5QQaeqL — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) July 15, 2026

Ενώ στην εφαρμογή του Telegram σε ανάρτηση με την ίδια λίστα, στο σημείο που αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους (αριθμός 17) πρόσθεσε πως «Συμβολικά, την ημέρα που αποπέμφθηκε η κυβέρνηση, πραγματοποιήθηκε επιτυχής δοκιμή ενός βαλλιστικού συστήματος που αναπτύχθηκε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Άμυνας. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναθεωρήθηκαν ριζικά και επιτεύχθηκε μέγιστη ακρίβεια. Το κόστος μειώθηκε κατά 30%. Η Ουκρανία ετοιμάζεται να περάσει σε μια νέα κατηγορία».

Η αποπομπή

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απομάκρυνε τον υπουργό Άμυνας Μιχαΐλο Φέντοροφ στα πλαίσια ευρύτερου ανασχηματισμού της κυβέρνησης, «παρά τις εκκλήσεις ξένων εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών να διατηρήσει τη θέση του», σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian. Οι διαφωνίες αυτές προς την αποπομπή του οφείλονται στο ότι ο απερχόμενος υπουργός θεωρείται πως είχε καταφέρει να αναβαθμίσει σημαντικά τη στρατιωτική ισχύ της Ουκρανίας.

Ακόμα δεν είναι γνωστό αν ο Μιχαΐλο Φέντοροφ θα κληθεί να αναλάβει άλλο χαρτοφυλάκιο. Ο ίδιος πάντως στην αποχαιρετιστήρια ανακοίνωσή του σημείωσε μεταξύ άλλων πως «Θα συνεχίσω να εργάζομαι για την αποστολή που αρχικά έφερα στο Υπουργείο Άμυνας: την ήττα του εχθρού μέσω της ασυμμετρίας, της ταχύτητας της καινοτομίας και της ισχύος της οργάνωσης».

Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις

Εν τω μεταξύ, ένταση των ρωσικών, όπως και των ουκρανικών, χτυπημάτων παρατηρείται το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας σήμερα Πέμπτη 16/7, η Μόσχα έπληξε στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο, υποδομές στα λιμάνια της Οδησσού και του Πιβντένι, καθώς κι ένα πλοίο. Πιο αναλυτικά πρόκειται για εγκαταστάσεις, που εμπλέκονται στην παραγωγή και την αποθήκευση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, για εγκαταστάσεις υποδομής στα λιμάνια της Οδησσού και του Πιβντένι, τα οποία χρησιμεύουν για την παραλαβή, την αποθήκευση και τη διαχείριση στρατιωτικών φορτίων και προμηθειών καυσίμων, ενώ το πλοίο που επλήγη ανήκει στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, εχθές το βράδυ κατά τη διάρκεια ρώσικων πυραυλικών χτυπημάτων στο Κίεβο, έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι στο ανατολικό τμήμα της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Τα χτυπήματα αυτά έρχονται μετά ακριβώς από τη συνάντηση εχθές της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου Β. Ζελένσκι στο Κίεβο, όπου και ανακοινώθηκε η υπογραφή σύμπραξης για παραγωγή drones.

Ρωσικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν και στο Χάρκοβο με drones, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ιχόρ Τερέχοφ, αναφερόμενος σε πλήγματα σε συνολικά τρεις συνοικίες.

Κάπως έτσι, φαίνονται να επιβεβαιώνονται τα λόγια του Πολωνού πρωθυπουργού, Ντόναλντ Τουσκ, πως η ειρήνη στην Ουκρανία είναι απίθανη στο άμεσο διάστημα.