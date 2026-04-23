Δολοφονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: Το αποτυχημένο σχέδιο εξαφάνισης - Μυστήριο με το κίνητρο

Αποφασισμένος να αφαιρέσει τη ζωή της πρώην συντρόφου του φαίνεται ότι πήγε στο μοιραίο ραντεβού της περασμένης Κυριακής ο 40χρονος αυτόχειρας. Η εκτέλεση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη όπως δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας ήταν προμελετημένη και άγρια. Ο δράστης την πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής με 9άρι πιστόλι ενώ εκείνη βρισκόταν στη θέση του οδηγού, δίχως να της αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Μετά τη δολοφονία, ο 40χρονος μετέφερε τη σορό της γυναίκας στα πίσω καθίσματα και τη σκέπασε με ένα μπουφάν, επιχειρώντας να εξαφανίσει κάθε ίχνος της πράξης του. Σχεδίαζε να ρίξει το αυτοκίνητο μαζί με το πτώμα σε ένα ρέμα, όμως το όχημα «κόλλησε» πάνω σε έναν βράχο. Μπροστά στο απρόοπτο εμπόδιο, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο στο σημείο και επέστρεψε ανενόχλητος στην καθημερινότητά του, συνεχίζοντας τη ζωή του για δύο ολόκληρες ημέρες.

Θέατρο μπροστά στα παιδιά του θύματος

Αυτό που προκαλεί αποτροπιασμό είναι η συμπεριφορά του δράστη μετά το έγκλημα. Επί τρεις ημέρες παρίστανε τον ανήσυχο σύντροφο, ρωτώντας επίμονα την οικογένεια του θύματος αν είχαν νέα της. Με απίστευτο κυνισμό, έπαιζε θέατρο ακόμη και μπροστά στους αστυνομικούς, αλλά και στα ίδια τα παιδιά της Ελευθερίας, προσποιούμενος ότι αγνοούσε την τύχη της γυναίκας που ο ίδιος είχε εκτελέσει λίγες ώρες νωρίτερα.

Το κίνητρο της εμμονής

Αν και το ακριβές κίνητρο δεν έχει προσδιοριστεί επίσημα, οι μαρτυρίες σκιαγραφούν το προφίλ ενός ανθρώπου οξύθυμου και εμμονικού. Η παθολογική ζήλεια και η κτητικότητά του τον είχαν οδηγήσει στο παρελθόν μέχρι και στην παρακολούθηση της 43χρονης. Το αιματοβαμμένο χρονικό ολοκληρώθηκε σε ένα ερειπωμένο ξωκλήσι, όπου ο δράστης επέλεξε να δώσει τέλος στη ζωή του, προτού έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεών του.

Οδοιπορικό στο σημείο της τραγωδίας

Τα σημεία όπου εκτυλίχθηκε η σοκαριστική υπόθεση με θύμα την Ελευθερία Γιακουμάκη κατέγραψε το cretalive.gr σε ένα βίντεο–οδοιπορικό που καταγράφει την αλληλουχία των γεγονότων που συγκλονίζουν.

Στο βίντεο μπορείτε να δείτε αυτόπτη μάρτυρα της συνάντησης του ζευγαριού το πρωί της Κυριακής αλλά και το χώρο της δολοφονίας όπου τα ίχνη του αίματος παραμένουν.