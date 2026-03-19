Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Δίωξη για κακούργημα σε δύο άτομα - Εξελίξεις στην υπόθεση

Σε άσκηση κακουργηματικής δίωξης προχώρησε η Εισαγγελική Αρχή για τα δύο άτομα που φαίνεται να βρίσκονταν στο σημείο του αιματηρού επεισοδίου, το οποίο οδήγησε στον θάνατο του 20χρονου Κλεομένη, πριν από περίπου μία εβδομάδα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έναν 19χρονο, ο οποίος παραδόθηκε αυτοβούλως στις Αρχές, καθώς και για ακόμη ένα άτομο που μέχρι στιγμής παραμένει ασύλληπτο.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από αίτημα της υπεράσπισης του 23χρονου, ο οποίος έχει ομολογήσει την ανθρωποκτονία, προς την 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Η Εισαγγελία άσκησε τελικά δίωξη εις βάρος των δύο ατόμων για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος.

Επιπλέον κατηγορίες και νομικό πλαίσιο

Πέραν της βασικής κατηγορίας, οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και πλημμεληματικές πράξεις, που αφορούν τη συγκρότηση συμμορίας και την κατοχή αντικειμένων ικανών να προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Η δεύτερη κατηγορία μάλιστα συνοδεύεται από επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Υπό αυτά τα δεδομένα, ο 19χρονος, που τελεί υπό κράτηση από την περασμένη Κυριακή, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου.

Μέχρι τότε αφέθηκε ελεύθερος, λόγω παρέλευσης του ανώτατου επιτρεπόμενου χρόνου κράτησης, οπότε και θα κριθεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Τα ευρήματα και οι ισχυρισμοί του δράστη

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα για αναβάθμιση των κατηγοριών φαίνεται να συνδέεται με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, όπου καταγράφονται τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα του 23χρονου, από άγνωστα μέχρι στιγμής αντικείμενα.

Ο ίδιος, κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι ενήργησε σε καθεστώς άμυνας, ισχυριζόμενος ότι δέχθηκε επίθεση έξω από την οικία του πριν προχωρήσει στην πράξη.