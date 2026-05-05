Σκηνές που δεν χωρά ο ανθρώπινος νους: Ο σπαραγμός της μάνας στον τόπο του φονικού στην Κρήτη

Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου στην περιοχή της Αμουδάρας Ηρακλείου στην Κρήτη όταν η μητέρα του 21χρονου οδηγού έσπευσε στο σημείο της τραγωδίας αμέσως μόλις ενημερώθηκε για το αιματηρό περιστατικό από την αστυνομία.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε το cretalive, ακούγεται η μητέρα του νεαρού οδηγού ο οποίος φέρεται να εκτελέστηκε εν ψυχρώ από 54χρονο στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, να κλαίει σπαρακτικά ενώ κρατάει τη σορό του παιδιού της.

Στο σημείο έσπευσαν και συγγενικά της πρόσωπα που προσπαθούσαν να τη συγκρατήσουν ενώ η γυναίκα φώναζε «μου σκότωσαν το παιδί μου». Σκηνές ανατριχιαστικές που δεν τις χωράει ο ανθρώπινος νους.