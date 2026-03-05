Δολοφονία 31χρονης στην Κολωνό: Προφυλακίζεται ο 38χρονος σύντροφός της

Στη φυλακή οδηγείται ο 38χρονος από τον Κολωνό που συνελήφθη μετά τον θάνατο της συντρόφου του.



Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστεος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας, μετά το πλήθος αναφορών στη δικογραφία για βίαια περιστατικά κατά της 31χρονης συντρόφου του.



Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας παραμένει υπό διερεύνηση, μετά την ιατροδικαστική που έδειξε κίρρωση του ήπατος.