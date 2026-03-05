Ελλάδα Γυναικοκτονίες Προφυλάκιση Κολωνός Δολοφονίες

Δολοφονία 31χρονης στην Κολωνό: Προφυλακίζεται ο 38χρονος σύντροφός της

Κρίθηκε προφυλακιστεος για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας, μετά το πλήθος αναφορών στη δικογραφία για βίαια περιστατικά κατά της 31χρονης.

ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Ο 38ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ 31ΧΡΟΝΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΩΝΟ (ΦΩΤΟ: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Δημήτρης Δαμιανός avatar
Δημήτρης Δαμιανός

Στη φυλακή οδηγείται ο 38χρονος από τον Κολωνό που συνελήφθη μετά τον θάνατο της συντρόφου του.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστεος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας, μετά το πλήθος αναφορών στη δικογραφία για βίαια περιστατικά κατά της 31χρονης συντρόφου του.

Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας παραμένει υπό διερεύνηση, μετά την ιατροδικαστική που έδειξε κίρρωση του ήπατος.

Ελλάδα Γυναικοκτονίες Προφυλάκιση Κολωνός Δολοφονίες

