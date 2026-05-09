Δολοφονία 34χρονου στις Σέρρες: Ισόβια στον βασικό κατηγορούμενο για το φονικό της Πρωτοχρονιάς

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών ο βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία 34χρονου στον κεντρικό πεζόδρομο των Σερρών, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς του 2025, σε μία υπόθεση που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο επέβαλε ποινές κάθειρξης 10 ετών σε ακόμη τρεις κατηγορούμενους που κρίθηκαν ένοχοι για συμμετοχή στην επίθεση, ενώ αθώος κρίθηκε πέμπτος κατηγορούμενος που είχε παραπεμφθεί σε δίκη για την ίδια υπόθεση.

Ισόβια στον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος που καταδικάστηκε σε ισόβια κρίθηκε ένοχος ως φυσικός αυτουργός της ανθρωποκτονίας, καθώς ήταν εκείνος που τραυμάτισε θανάσιμα τον 34χρονο χρησιμοποιώντας στρατιωτικό μαχαίρι.

Η ετυμηγορία ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 8 Μαΐου 2026, μετά από πολύμηνη αποδεικτική διαδικασία και εξέταση μαρτύρων και στοιχείων της δικογραφίας.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό ούτε στον ίδιο ούτε στους υπόλοιπους καταδικασθέντες, ηλικίας από 28 έως 31 ετών, οι οποίοι επέστρεψαν στις φυλακές όπου κρατούνταν προσωρινά από τον Ιανουάριο του 2025.

Καταδίκες και για τους συνεργούς

Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία, καθώς - σύμφωνα με την κρίση του δικαστηρίου - συμμετείχαν ενεργά στην επίθεση σε βάρος του 34χρονου.

Όπως προέκυψε από τη διαδικασία, οι καταδικασθέντες φέρονται να χτυπούσαν το θύμα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ενώ ένας εξ αυτών πυροβόλησε στον αέρα με πιστόλι κρότου.

Παράλληλα, σε κάποιους από τους τρεις επιβλήθηκαν επιπλέον ποινές για πλημμεληματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων επικίνδυνη σωματική βλάβη, συμπλοκή, άσκοποι πυροβολισμοί και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Πώς ξεκίνησε η αιματηρή επίθεση στις Σέρρες

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το φονικό επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από έντονο καβγά ανάμεσα στο θύμα και εργαζόμενο στην είσοδο νυχτερινού καταστήματος στις Σέρρες.

Ο 34χρονος φέρεται να ζήτησε να παρακάμψει τη σειρά αναμονής, γεγονός που οδήγησε σε αντιπαράθεση.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο εργαζόμενος μαζί με άλλα άτομα εντόπισαν τον 34χρονο έξω από ψητοπωλείο στον κεντρικό πεζόδρομο και του επιτέθηκαν, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις Σέρρες, καθώς το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ