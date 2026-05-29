Δολοφονία 36χρονης Ράνιας: Σήμερα η απόφαση για την υπόθεση που σόκαρε το πανελλήνιο

Με την απολογία του 34χρονου Γάλλου, που δολοφόνησε την 36χρονη Ράνια Μπουρνέλη, συνεχίζεται σήμερα, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, η δίκη για τη συγκλονιστική υπόθεση. Είχε επίγνωση της πράξης του, κατά τη στιγμή που έπεφτε με το αυτοκίνητό του σαν φονική βολίδα πάνω στην άτυχη γυναίκα; Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, στο οποίο το δικαστήριο ζητά τεκμηριωμένες απαντήσεις, προκειμένου να καταλήξει σε ένα επιστημονικά ασφαλές συμπέρασμα για την αντιληπτική του ικανότητα και για το εάν είχε συναίσθηση του άδικου της πράξης του.

