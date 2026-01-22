Δολοφονία 64χρονου στη Ρόδο: Στην Αττική αναζητείται ο δράστης που «σκηνοθέτησε» το τροχαίο

Στην Αττική στρέφονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 49χρονου Ουκρανού, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της δολοφονίας του 64χρονου Κωνσταντίνου Τσιαντή.

Ο 64χρονος βρέθηκε νεκρός τον Μάιο του 2025 στην περιοχή «Πασαούτια» κοντά στην Παστίδα Ρόδου, καταπλακωμένο από το δίκυκλο μοτοποδήλατό του με την υπόθεση αρχικά να έχει καταγραφεί ως τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», ο 49χρονος φερόμενος δράστης είναι γνώριμος στις Αρχές, καθώς στο παρελθόν έχει απασχολήσει για υποθέσεις διευκόλυνσης παράνομης διακίνησης μεταναστών αλλά και για απάτες.

Η σύνδεσή του με την υπόθεση της εξαφάνισης και του θανάτου του 64χρονου προέκυψε μετά από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού.

Τα κλειδιά του μοτοποδηλάτου «πρόδωσαν» τον δράστη

Οι αστυνομικοί, αξιολογώντας το σύνολο των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, κατάφεραν να διαλευκάνουν την υπόθεση, δίνοντας απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του 64χρονου.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση διαδραμάτισαν τα κλειδιά του μοτοποδηλάτου, τα οποία βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση από το όχημα και όχι επάνω σε αυτό, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Τα αίτια της δολοφονίας αποδίδονται σε προσωπικές διαφορές μεταξύ θύτη και θύματος.

Η ογκώδης δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές και βρίσκεται υπό μελέτη, ενώ εκτιμάται ότι μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 49χρονου.

Η εξαφάνιση του 64χρονου και το «τροχαίο»

Ο Κωνσταντίνος Τσιαντής είχε δώσει τελευταία σημεία ζωής την 1η Μαΐου 2025, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών και στην έκδοση ανακοίνωσης από το Silver Alert. Σύμφωνα με τα τότε στοιχεία, είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του στην Κρεμαστή Ρόδου, αφού είχε επικοινωνήσει με συγγενικό του πρόσωπο δηλώνοντας ότι βρισκόταν στην περιοχή της Λίνδου.

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 7 Μαΐου 2025, ο 64χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε μικρό ρέμα βάθους περίπου δύο μέτρων, στην περιοχή «Πασαούτια», καταπλακωμένος από το δίκυκλο μοτοποδήλατό του.

Αυτό που αρχικά καταγράφηκε ως τροχαίο ατύχημα, μετά από έρευνα οκτώ μηνών, διαπιστώθηκε ότι ήταν δολοφονία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο δράστης φέρεται να «σκηνοθέτησε» τον χώρο που βρέθηκε το πτώμα, επιχειρώντας να παραπλανήσει τις Αρχές και να αποδοθεί ο θάνατος σε ατύχημα.

Η περαιτέρω διερεύνηση αποκάλυψε υλικό από κάμερες που απεικόνιζε τους δύο άνδρες μαζί, ενώ αξιοποιήθηκαν και τα ηλεκτρονικά ίχνη από τα κινητά τηλέφωνα του θύματος και του φερόμενου δράστη, οδηγώντας στη σταδιακή ανατροπή του αρχικού σεναρίου.

Ο 49χρονος φέρεται ότι έχει φύγει από τη Ρόδο, με τις αστυνομικές Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, εστιάζοντας τις έρευνες στην Αττική.

Την αγωνία της για την εξιχνίαση της υπόθεσης και τη σύλληψη του δράστη, εκφράζει η οικογένεια του 64χρονου.