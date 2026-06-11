Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από κοινού και ηθική αυτουργία στους τρεις

Βαρύ κατηγορητήριο αντιμετωπίζουν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Πρόκειται για έναν 57χρονο κτηνοτρόφο και αυτοδιοικητικό παράγοντα της Μεσαράς, τον 32χρονο γιο του και έναν 59χρονο εργαζόμενό τους.

Μετά την εξέταση της δικογραφίας, ο εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση βαρύτερων διώξεων από εκείνες που είχαν αρχικά αποδοθεί από την Ασφάλεια Ηρακλείου για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το Cretalive, ο 32χρονος και ο 59χρονος κατηγορούνται για τετελεσμένη ανθρωποκτονία από κοινού, ενώ ο 57χρονος διώκεται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία.

Οι κατηγορούμενοι απορρίπτουν τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή στον σοβαρό τραυματισμό του 49χρονου. Το θύμα νοσηλεύτηκε για περίπου τρεις εβδομάδες σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο 49χρονος είχε υποστεί βαρύ τραύμα στο κεφάλι και κάταγμα κρανίου, πιθανότατα από χτύπημα με μαγκούρα, γεγονός που κατέστησε αναγκαία ακόμη και την υποβολή του σε κρανιεκτομή.