Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης έχει οριστεί να γίνει, σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, η δίκη για τον φόνο του 19χρονου Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό δύο φίλων του, με τους 12 κατηγορουμένους, έπειτα από τη διακοπή της διαδικασίας στις 23 Οκτωβρίου. Τα μέτρα αστυνομικής φρούρησης αναμένεται να είναι αυξημένα, εντός και εκτός δικαστικού μεγάρου, όπως ήταν και στην προηγούμενη δικάσιμο.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση, αφού επιλύθηκαν κάποια διαδικαστικά ζητήματα, διαβάστηκαν τα ονόματα των μαρτύρων ενώ εκκρεμούν η κλήρωση των ενόρκων και η συγκρότηση του δικαστηρίου σε σώμα. Η πρόεδρος είχε ορίσει την 27η Νοεμβρίου ως τη μόνη διαθέσιμη ημερομηνία για αυτόν τον μήνα.

Η ανακοίνωσή της ότι η σημερινή συνεδρίαση επρόκειτο να διεξαχθεί στην αίθουσα του υπογείου προκάλεσε αντιδράσεις από δικηγόρους, καθώς ο χώρος έχει σχεδόν το μισό εμβαδόν και μπορεί να φιλοξενήσει πολύ λιγότερα άτομα.

Με έγγραφό του προς τη διοίκηση του Εφετείου, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης ζήτησε να εξασφαλιστεί εγκαίρως αίθουσα για την «ομαλή, ασφαλή και αξιοπρεπή διεξαγωγή της διαδικασίας», ώστε να αποφευχθεί νέα καθυστέρηση λόγω της έλλειψης κατάλληλου χώρου. Για τη συγκεκριμένη δίκη είχε προβλεφθεί η παρουσία περισσότερων από 30 δικηγόρων, καθώς και μαρτύρων, συγγενών πρώτου βαθμού των κατηγορουμένων και δημοσιογράφων.

Η δευτεροβάθμια δίκη είχε αναβληθεί δύο φορές, τον Ιανουάριο και τον Νοέμβριο του 2025 ενώ δεν αποκλείεται να αναβληθεί και τρίτη φόρα. Έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης άσκησαν οι 12 καταδικασθέντες, καθώς και ο τότε προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, έπειτα από αίτημα της οικογένειας του Άλκη. Η εισαγγελική έφεση αμφισβητεί την κρίση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ως προς τον δόλο των κατηγορουμένων και τον βαθμό συμμετοχής ορισμένων από όσους κρίθηκαν ένοχοι ως συνεργοί. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου επί της ουσίας.

Το πρωτοβάθμιο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι σκόπευαν να προκαλέσουν βαριές σωματικές βλάβες στον 19χρονο και αποδέχθηκαν το ενδεχόμενο του θανάτου του. Κατά την ίδια απόφαση, η επιδίωξη του θανάτου του, που θα στοιχειοθετούσε άμεσο δόλο πρώτου βαθμού, έμεινε αναπόδεικτη. Η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα της 31ης Ιανουαρίου 2022 και, σύμφωνα με την πρωτόδικη κρίση, είχε ως υπόβαθρο την αντιπαλότητα μεταξύ οπαδών του ΠΑΟΚ και του Άρη.