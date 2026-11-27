Για τρίτη φορά αναβλήθηκε η δευτεροβάθμια δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό δύο φίλων του, με 12 κατηγορουμένους να κάθονται στο εδώλιο. Η νέα δικάσιμος θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου 2027.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης (ΜΟΕ) αποφάσισε την αναβολή στη συνεδρίαση της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης. Είχαν προηγηθεί δύο αναβολές, τον Ιανουάριο και τον Νοέμβριο του 2025.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στη μεγαλύτερη αίθουσα του τρίτου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Για την έναρξη της δίκης είχαν προβλεφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και θέσεις για περισσότερους από 30 συνηγόρους υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας, καθώς και για μάρτυρες, συγγενείς πρώτου βαθμού των κατηγορουμένων και δημοσιογράφους.

Μητέρα Άλκη: «Να μην κλάψει άλλη μάνα άδικα το παιδί της»

«Άντεξα την απώλεια του παιδιού μου. Θα αντέξω και τις αναβολές του δικαστηρίου», δήλωσε η μητέρα του Άλκη Καμπανού, Μελίνα, εξερχόμενη από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

«Όσες φορές και αν χρειαστεί θα είμαι εδώ, για να δικαιώσω τη μνήμη του Άλκη και να μην κλάψει άλλη μάνα άδικα το παιδί της», ανέφερε.

Μητέρα Άλκη Καμπανού: «Άντεξα την απώλεια του γιου μου, θα αντέξω και τις αναβολές»



Βίντεο: Βασίλης Παπαναστασούλης pic.twitter.com/CO0wd1ALz8 — Flash.gr (@flashgrofficial) November 27, 2026

Πώς ξεκίνησε η δίκη

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, στις 23 Οκτωβρίου, είχαν διαβαστεί τα ονόματα των μαρτύρων και η διαδικασία είχε διακοπεί πριν από την κλήρωση των ενόρκων και τη συγκρότηση του δικαστηρίου σε σώμα. Η πρόεδρος είχε ορίσει την 27η Νοεμβρίου ως τη μόνη διαθέσιμη ημερομηνία για τον επόμενο μήνα.

Η ανακοίνωσή της ότι το δικαστήριο θα συνεδρίαζε στην αίθουσα του υπογείου προκάλεσε αντιδράσεις από δικηγόρους, καθώς η αίθουσα έχει σχεδόν το μισό εμβαδόν και αισθητά μικρότερη χωρητικότητα.

Τελικά, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης συνεδρίασε στη μεγάλη αίθουσα του τρίτου ορόφου, η οποία εξασφαλίστηκε ύστερα από παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών.

Ο εισαγγελέας ζήτησε να εξασφαλιστεί εγκαίρως αίθουσα που να επιτρέπει την «ομαλή, ασφαλή και αξιοπρεπή διεξαγωγή της διαδικασίας», ώστε η έλλειψη κατάλληλου χώρου να μη γίνει αιτία νέας διακοπής ή αναβολής. Για τη δεύτερη συνεδρίαση διατέθηκε τελικά η αίθουσα του τρίτου ορόφου.

Σήμερα, υπήρξε αίτημα συνηγόρου υπεράσπισης για αναβολή της δίκης που έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Για τον συγκεκριμένο δικηγόρο δηλώθηκε κώλυμα επειδή παρίσταται σε άλλο δικαστήριο.

Το ΜΟΕ διέκοψε για να βρεθεί η ημερομηνία της νέας δικασίμου, με την έναρξη της επόμενης δικαστικής χρονιάς, το 2027.

Έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης και από τις δύο πλευρές

Κατά της πρωτόδικης απόφασης άσκησαν έφεση και οι 12 καταδικασθέντες. Έφεση άσκησε επίσης ο τότε προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, ύστερα από αίτημα της οικογένειας του Άλκη. Με την εισαγγελική έφεση αμφισβητείται η εκτίμηση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου για τον δόλο των κατηγορουμένων και τη συμμετοχή ορισμένων από εκείνους που κρίθηκαν ένοχοι ως συνεργοί. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου επί της ουσίας.

Το πρωτοβάθμιο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι επιδίωξαν να προκαλέσουν βαριές σωματικές βλάβες στον 19χρονο και αποδέχθηκαν το ενδεχόμενο του θανάτου του. Κατά την ίδια κρίση, δεν αποδείχθηκε ότι επεδίωκαν να τον σκοτώσουν, ώστε να στοιχειοθετηθεί άμεσος δόλος πρώτου βαθμού. Η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα της 31ης Ιανουαρίου 2022 και είχε ως υπόβαθρο την αντιπαλότητα μεταξύ οπαδών του ΠΑΟΚ και του Άρη.