Στην εξιχνίαση της υπόθεσης άγριας δολοφονίας της 24χρονης Αραμάτα από τη Μπουρκίνα Φάσο έφτασαν οι Αρχές, η σορός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα το βράδυ της Κυριακής 8 Νοεμβρίου.

Στο φως έρχεται βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο καταγράφεται η ανατριχιαστική στιγμή που ο 19χρονος βγαίνει από την πολυκατοικία στην οποία διέμενε, κρατώντας τη βαλίτσα με τη σορό της Αραμάτα.

Η ανατριχιαστική στιγμή που ο 19χρονος φερόμενος δράστης της δολοφονίας της Αραμάτα, κατεβάζει από το διαμέρισμά του τη βαλίτσα με τη σορό της. pic.twitter.com/G4VO5fALTN — Flash.gr (@flashgrofficial) November 20, 2026

Λίγο αργότερα, ο δράστης άφησε τη βαλίτσα δίπλα σε έναν κάδο στην οδό Αλκαμένους στον Άγιο Παντελεήμονα, περιμένοντας πιθανότατα να την παραλάβει το απορριμματοφόρο, κάτι που όμως δεν συνέβη. Ένας περαστικός εντόπισε ένα ανθρώπινο χέρι να προεξέχει από τη βαλίτσα και κάλεσε την Αστυνομία, με τις Αρχές να καταφτάνουν και να αποκαλύπτουν το στυγερό έγκλημα.

Σε άλλο βίντεο, ο 19χρονος φαίνεται να σφουγγαρίζει το πεζοδρόμιο, προσπαθώντας πιθανότατα να καθαρίσει ίχνη αίματος και άλλα σημάδια του φόνου.

Ο 19χρονος από τη Γουινέα καθαρίζει από το πεζοδρόμιο τα σημάδια του φόνου της Αραμάτα που φέρεται να έχει διαπράξει. pic.twitter.com/rUeOLuknmo — Flash.gr (@flashgrofficial) November 20, 2026

Σε τρίτο βίντεο, καταγράφεται η Αραμάτα για τελευταία φορά να περπατά στον δρόμο μαζί με τον 19χρονο φίλο της, λίγο προτού αυτός της αφαιρέσει τη ζωή.

Το τελευταίο βίντεο στο οποίο η 24χρονη Αραμάτα καταγράφεται να περπατά μαζί με τον 19χρονο που φέρεται να της αφαίρεσε τη ζωή. pic.twitter.com/ciMlFsyznm — Flash.gr (@flashgrofficial) November 20, 2026

Πώς συνελήφθη ο 19χρονος

Στη Γαλλία συνελήφθη ο 19χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε σε κωμόπολη κοντά στο Στρασβούργο, έπειτα από συνεργασία των ελληνικών και των γαλλικών Αρχών. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ενώ αναμένεται η διαδικασία παράδοσής του στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η ταυτοποίησή του προέκυψε από τη συνδυαστική αξιολόγηση καταθέσεων, βίντεο και εργαστηριακών ευρημάτων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι είχε αναχωρήσει αεροπορικώς από την Ελλάδα με τελικό προορισμό τη Γαλλία.

Μετά την υποβολή της δικογραφίας στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και την έκδοση των ενταλμάτων, ενεργοποιήθηκαν οι δίαυλοι διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας για τον εντοπισμό του.

Τα βίντεο και το δακτυλικό αποτύπωμα

Σημαντικό μέρος της έρευνας βασίστηκε στο υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος είχε καταγραφεί να εισέρχεται σε κτίριο μαζί με την 24χρονη, χωρίς η ίδια να εμφανίζεται να αποχωρεί στο υλικό που εξετάστηκε.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί φέρονται να ταυτοποίησαν δακτυλικό αποτύπωμά του σε σακούλα που βρισκόταν στο εσωτερικό της. Τα ευρήματα αυτά αξιολογήθηκαν μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία για τη σύνδεσή του με την υπόθεση.

Στο προανακριτικό υλικό περιλαμβάνεται, κατά τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, και μαρτυρία συγκατοίκου του για έντονη δυσοσμία από το δωμάτιό του.